Susurluk Şeker Fabrikası’nda kota kaldırıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi planlanırken, Susurluk Şeker Fabrikası’nın bunların içinde yer almadığı, aksine kotanın kaldırıldığı ve üretimin artırılmasının istendiği öğrenildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, Ak Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Susurluk Ziraat Odası Başkanı Özkan Gürkök, Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik ve Susurluk Şeker-İş Sendikası Başkanı İsmail Karadayı Susurluk Şeker Fabrikası'nın ihtiyaç duyduğu pancar üretimini arttırmak adına Karacabey Tarım İşletmesi Müdürü Şefattin Zeybek'i ziyaret etti.

‘BU YIL KOTA KALDIRILMIŞ VAZİYETTE’

Ali Özkan, Susurluk Şeker Fabrikası'nda üretimin sürdürülmesi için bir araya geldiklerini ifade ederek, “Geçen yıl Karacabey'de 14 bin dekarlık şeker pancarı üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl kota kaldırılmış vaziyette. Geçen yıl üretim yapan çiftçilerimiz bu yıl daha fazla şeker pancarı ekme imkanına kavuşmuş durumda. Bununla birlikte modernize edilen fabrikanın tam kapasite olarak kullanılması için artı ekimler yapılması gerekiyor. Bunun için çiftçilerimizi daha fazla bilgilendirmemiz gerekiyor. Uygun olursa TİGEM arazilerine de şeker pancarı ekilmesini istiyoruz” dedi.

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‘PANCAR EKİMİNİ ARTIRMALIYIZ’

Susurluk Şeker Fabrikası'nda kota oranının kalktığına vurgu yapan Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu, önümüzdeki günlerde de Susurluk Şeker Fabrikası'na 15 milyon liranın üzerinde yatırım yapılacağını belirtti. Başkan Hızlıoğlu, “Fabrikamızın artık çalışmama gibi bir derdi yok. Ama çiftçilerimizi pancar ekimine yönlendirmeliyiz. Hiçbir yerin pancarına ihtiyaç duymadan kendi bölgemizden fabrikanın ihtiyacı olan 600-700 bin ton pancarı üretmeliyiz. TİGEM'den de bölgede bulunan arazilerine pancar ekimi yapmalarını istiyoruz. Pancar ekimini arttırmalıyız. Sonuç olarak bölgede yaşayan çiftçilerimizin, esnafımızın ve vatandaşlarımızın gelir seviyesini arttırmak istiyoruz” dedi.

ÇİFTÇİLER SEVİNDİ

Susurluk Şeker-İş Sendikası Başkanı İsmail Karadayı ise, Susurluk Şeker Fabrikası'nın üretimini arttırarak, ülke ve bölge ekonomisine katkısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Pancar ekimi konusunda üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu belirten Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, Susurluk Şeker Fabrikası'nın devamı için çiftçilerin pancarı önemsemeleri gerektiğini belirtti.

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Susurluk Ziraat Odası Başkanı Özkan Gürkök ise, şeker fabrikasının özelleşmemesinin bölge çiftçisini sevindirdiğini söyledi. TİGEM arazilerine pancar ekimi konusunda gerekli notlar alan Karacabey Tarım İşletmesi Müdürü Şefattin Zeybek, en kısa zamanda gerekli çalışmaları yaparak bilgi vereceğini ifade etti.İHA