Suudi Arabistan eğlence sektörüne 64 milyar dolar yatırım yapacak

Suudi Arabistan sosyal ve ekonomik reformlar kapsamında önümüzdeki 10 yıl boyunca eğlence sektörüne toplam 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek.

AryNews´deki habere göre Suudi Arabistan’da yakın zamanda kurulan ve ülkedeki konser ve eğlence etkinliklerini düzenleyen Eğlence Genel Müdürlüğü Yöneticisi Ahmad bin Aqeel al-Khatib konuya ilişkin açıklamasında, yatırımların finansmanının hem devlet hem de özel sektör tarafından yapılacağını söyledi. Eğlence Genel Müdürlüğü´nden hafta başında yapılan açıklamada 2018 yılında 5 binden fazla etkinlik planlandığı söylenmişti. Khatib bir opera binası için temel atma işleminin yapıldığını vurgulayarak, “Şimdiden altyapıyı hazırlıyoruz; 2020´de gerçek bir değişime tanıklık edeceksiniz” dedi.

Geçen aylarda konser düzenleyen, çizgi roman kongresi gerçekleştiren (Comic-Con) ve kadın erkek karışık ulusal kutlamaları ilk kez yapan Suudi Arabistan´da Veliaht Prensi Mohammed bin Salman önderliğinde “Vizyon 2030” programı kapsamında birçok alanda reform gerçekleştiriliyor.

DHA