Tarihi gün: Falcon Heavy fırlatılıyor

Dünyanın en güçlü roketi olarak anılan Falcon Heavy'nin test uçuşu bugün yapılacak. Saturn 5'ten bu yana en yüksek taşıma kapasitesine sahip roketin ağırlığı 2 bin 250 ton! Atatürk hayranı Elon Musk yine büyük oynuyor.

SpaceX'in dünyanın en güçlü roketi olarak bilinen Falcon Heavy modeli bugün uzaya fırlatılacak. 23 katlı rotobun test uçuşu için saat 20:30'da fırlatılması bekleniyor. Roketin içinde Tesla'nın Roadster isimli aracı da olacak. Araç uzaya gönderilen ilk otomobil olma özelliğini taşıyor. Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatılacak olan roketi fırlatmak için NASA ile bir kontrat da yapıldı.

‘HEYECAN VERİCİ BİR BAŞARISIZLIK OLABİLİR’

2 bin 250 ton ağırlığındaki roketin fırlatıldıktan sonraki en kritik anı ilk 3 dakika olarak gösteriliyor. Bu sürede roketin seyri yörüngeye oturma durumunu belli ediyor. Musk pazartesi günü yaptığı açıklamada fırlatmayla ilgili olarak, “Bu heyecan verici bir başarı veya heyecan verici bir başarısızlık olacak” diye konuştu.

Roadster'ın içinde maket bir şoför de bulunuyor. Eğer simülasyon uçuşu doğru verileri gösteriyorsa Falcon Heavy NASA'nın 45 yıl önce aya gönderdiği astronotları taşıyan Saturn 5'ten bu yana en yüksek taşıma kapasitesine sahip uzay mekiği olacak. Satun 5'in en son son görevinde 1973 yılında kullanılan istasyondan Falcon Heavy de fırlatılacak.

YENİDEN KULLANILABİLECEK

Falcon Heavy'nin her bir fırlatılışı 90 milyon dolara mal oluyor. Rokette kullanılan her üç roket dünyaya inişin ardından tekrar kullanılabilecek.