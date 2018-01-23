Taşeron sınavı ne zaman yapılacak? Taşeron başvuruları sonuçları açıklandı mı?

Taşeron işçisi geçtiğimiz günlerde başvurularını tamamladı ve şimdi gözlerini taşeron başvuru sonuçlarına çevirdi. Taşeron işçisinin merakla beklediği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Taşeron işçisi başvuru sonrasında sınava ne zaman girecek ve taşeron sınavında ne tür sorular sorulacak? İşte taşeron işçisinin kadro durumunu yakından ilgilendiren konulara dair detaylar...

Taşeron işçilerinin cevap aradığı sorulara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Taşeron işçilerinin gözü kulağı taşeron başvuru sonuçlarının açıklanacağı güne çevrildi. Taşeron işçilerinin başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından taşeron sınavıyla ilgili heyecan başlayacak. Başvurularını tamamlayan taşeron işçiler, yapılacak sınav öncesinde başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyor, işte merak edilenler…

TAŞERON SONUÇLARI NE ZAMAN?

Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Listelerin yayımlanmasının ardından taşeron sınavı 3 Mart – 22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Taşeron işçiler, sınavın ardından 23 Mart – 26 Mart 2018 tarihleri arasında kurula itirazlarını yapabilecek ve 27- 31 Mart 2018 tarihleri arasında itiraz incelenecek, kesin sonuç açıklanacak.

TAŞERON İŞÇİSİ BU SORULARA CEVAP ARIYOR

50 bin kamuda çalışanının gireceği taşeron sınavı nasıl olacak? Taşeron işçilere hangi soru sorulacak sınav KPSS gibi mi olacak? Geçtiğimiz günlerde taşeron sınavı için başvuru yapan binlerce aday şimdide gözünü sınav ile ilgili detaylar çevirdi. Taşeron sınavı nasıl olacak?

TAŞERON SINAVI NASIL OLACAK?

Kadroya geçişin önemli aşamalarından olan yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek, en az 50 puan alanlar başarılı sayılacak ve en geç 2 Nisan'a kadar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin kapsadığı taşeron işçilerin, yarın mesai bitimine kadar çalıştıkları işyerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekecek. Şartları karşılamalarına rağmen söz konusu süre içerisinde başvurmayanların kadroya geçiş hakları yanacak. Taşeronların geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren başladı ve 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Sınavlar 3 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilecek.