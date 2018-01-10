Taşeron işçilere önemli uyarı: Yarın mesai saati bitimine kadar vakit var!

Taşeronda kadro telaşı sürüyor. Ancak kadro için son tarih 11 Ocak. Yani yarın mesai bitimine kadar süre tanındı. Kadro isteyen taşeron işçiler yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Sonra da güvenlik soruşturması var. İşte taşeron işçilerle ilgili yaşanan son gelişmeler...

Taşeron işçilerin uzun süredir beklediği kadroda son başvuru tarihi yarın. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 11 Ocak mesai bitimine kadar vakit kaldığı söylendi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

SGK Kaydı, adli sicil raporu, sabıka kaydı, fotoğraf, ve diploma örneği ile başvuruları kabul edilen işçiler, daha sonra yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Sınavda başarılı olanlar ise, güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu olarak çalışmaya devam edecek. Güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması için de formun doldurulması gerekiyor.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Güvenlik Soruşturması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama) olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

Arşiv Araştırması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.