Taşeron kadro için Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nereden alınır?

Taşeron işçilerin kadro başvuruları başladı. Kadro başvurusu için gerekli olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nereden alınır? İnternet üzerinden taşeronun kadroya geçiş başvurusu hakkında detaylı arama yapan okurlarımız için taşeron kadro hakkında bütün detayları derledik.

Taşeron işçiler yeni çıkarılan KHK ile kamuya alınacak. Yapılan yeni düzenlemeye göre de kadroya alınacak taşeron işçilerden güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması yapılmış olmak şartı getirildi. Peki Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nedir, nereden alınır? Taşeron işçilerin başvuruları ne zaman sona erecek, süreç nasıl işleyecek? İşte taşeron kadro hakkında bilinmesi gereken detaylar…

TAŞERONA KADRO BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

SGK Kaydı, adli sicil raporu, sabıka kaydı, fotoğraf, ve diploma örneği ile başvuruları kabul edilen işçiler, daha sonra yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. Sınavda başarılı olanlar ise, güvenlik soruşturmasının ardından kadrolu olarak çalışmaya devam edecek. Güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması için de formun doldurulması gerekiyor.

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GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Güvenlik Soruşturması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit (sınırlama) olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.

Arşiv Araştırması : Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO SINAVI NASIL OLACAK?

Çalışma Bakanlığı, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine açıklık getiren usul ve esasları yayımladı. Yeni esaslara göre, yazılı sınavlardan 100 üzerinden en az 50 puan alanlar kamuda kadroya geçecek. Sınavda 50 puanın altında kalanlara ise kadro verilmeyecek. Taşeron düzenlemesinin uygulama esaslarına göre, kamuya geçmek isteyen taşeron işçilerin 2 Ocak'tan başlayarak en geç 11 Ocak'a kadar başvurularını ilgili kurumlarına yapmaları gerekiyor.

Başvuru süresini geçirenlere kadro verilmeyecek. Dolayısıyla kadro için her bir işçinin başvuru yapması zorunlu tutuldu. Başvurular tespit komisyonu tarafından 20 Şubat'a kadar incelenip en geç bu tarihte ilan edilecek. İşçiler, ilanda bir hata varsa 23 Şubat'a kadar itirazda bulunacak. İtirazı kaçıran da kadroya giremeyecek.

SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Sınav soruları işçilerin iş alanlarından seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek. 50 puanın altında kalan işçilere kadro verilmeyecek. Aynı şekilde sözlü veya uygulamalı sınavları geçemeyenler de kadroya alınmayacak. Sınavın yazılı ve sözlü şeklinde yapılması halinde, işçinin yazılı sınavdan en az 50 puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması gerekecek. Sınavı geçen veya geçemeyen işçilerin isimleri yine internetten yayımlanacak, tebligat gönderilmeyecek.

TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru yapıp yayımlanan ilanlarda ismi bulunan taşeron işçileri 3 Mart ila 22 Mart tarihleri arasında sınava alınacak. Sınav yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilecek. Uygulanacak sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenecek. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi de mümkün olacak.

Sınav yeri, günü ve saati işçilere tebligatla bildirilmeyecek, kurumların internet sitesinden yayımlanacak. İnternet kullanmayan taşeron işçileri sınavı kaçırırsa kadro hayali de bitecek.

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TAŞERONA KADRO SÜRECİ 3 AY BOYUNCA SÜRECEK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, taşeron işçilerin başvuru sürecine ilişkin, “İşlem, 2 Ocak’tan tam 3 ay boyunca sürecek. Bunun içerisinde başvurulan yerin kriteri var, başvuru tarihinde olan sınav süreci var, hangi bölümlere geçeceklerse memur kadrosu olarak geçiş süreci var. 2 Ocak’ta başlayıp, 2 Nisan’da son bulacak” dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, taşeron işçilerin 2 Ocak tarihi itibarıyla istihdam edildikleri özel idarelere gidip başvurularını yapmaya başladıklarını belirterek, başvuru süreci hakkında bilgi verdi.

Nacar, “Taşeronlar başvurularını yaptılar, bu süreç nasıl işleyecek? Bu süreç aslında çok basit. İşlem, 2 Ocak’tan tam 3 ay boyunca sürecek. Bunun içerisinde başvurulan yerin kriteri var, başvuru tarihinde olan sınav süreci var, hangi bölümlere geçeceklerse memur kadrosu olarak geçiş süreci var. 2 Ocak’ta başlayıp, 2 Nisan’da son bulacak. Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren taşeron ve işçi kardeşlerimiz, yüz üzerinden yüzde 50 alanlar kadroya geçiş yapacaklar. 50’nin altında kalan kardeşlerimiz ise bunlar için bir sözlü sınava tabi tutulacaklar.

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SÖZLÜ SINAV NEDİR?

Sözlü sınav da nedir? Taşeron işçi kardeşlerimiz soruyorlar, nasıl yapacağız diyorlar, sorular neler? ‘Ben yapamam’ diyorlar. Oysa buradan tekrar rahatlatalım, Sayın Çalışma Bakanımız Jülide Sarıeroğlu ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özellikle söyledi, bu tamamıyla halkın, vatandaşın vicdanını rahatlatmak amacıyla yapılan bir sınav dedi. Düşünsenize bir taraftan üniversiteye giden kardeşimiz, 4 yıllık bir memurluk sistemini, üniversite sistemini bitirdikten sonra memurluğa geçiş yapıyor ve bir sınava girdikten sonra memur oluyor, 657’ye tabi. Bu taraftan 450 bin taşeronu direkt alamazlar. O yüzden bir sınav söz konusu. Yüz puan üzerinden 50 alanlar direkt taşeron üzerinden nerelerde kendileri çalışıyorlarsa, oralara gidip müracaatlar yaparak 2 Ocak’tan itibaren başlatabilecekler” ifadelerini kullandı.

MÜRACAATLARA SİGORTA DÖKÜMÜ İLE GİDİLECEK

“Müracaat yaparken kesinlikle sigorta dökümü almaları lazım” diyen Nacar, “Kişinin ikametgahı belli, oraları yapmaları gerekiyor. Yani, sigorta dökümünü almasının sebebini de geçiş süresinde o iş yerinde ne kadar süre çalıştığını göstermesi ve ibraz etmesi gerekiyor. Sigorta dökümünde 4 Aralık 2017 değil de, işe başlama tarihi diyelim ki 6 Aralık 2017 ise o kardeşimize taşeronlukta memurluk hakkı verilmeyecek. Zaten 4 Aralık sonrasında da herhangi bir kurumda da böyle bir ihale sistemi yok. İşçi alımı bundan sonra bitiyor artık tamamıyla. Taşeron sistemi 1987 tarihinden beri hayatımıza girmişti. Artık bundan sonra taşeron kardeşlerimizin hem geçiş süresinde maaşları artacak hem özel haklardan yararlanacak, mesai farklılıklarını alacaklar. 2 Nisan’a kadar taşeron işçi kardeşlerimiz iş yerlerinde memur olarak çalışmaya başlamış olacaklar” şeklinde konuştu.

TAŞERONUN KADROYA GEÇİŞ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruların ardından sürecin nasıl işleyeceğine değinen Nacar, “12 Ocak ile 20 Şubat arasında bir tespit komisyonu incelemesi ve itiraz süresi var. Bu tarihler arasında tespit komisyonu bir inceleme yapacak. 21-23 Şubat tarihleri arasında ilana itiraz var. 24 Şubat ile 2 Mart arasında itirazların incelenmesi ve kesin sonuç var. 3 Mart ile 22 Mart arasında sınavın gerçekleştirilmesi var. Yine, 23 Mart ile 26 Mart arasında kurula itiraz var ve en sonunda da 27 ile 31 Mart tarihleri arasında itirazın incelenmesi ve kesin sonucu var. İşte bu tarihlerden sonra 2 Nisan’dan itibaren bu süreci atlatan bütün kardeşlerimiz taşerondan çıkıp memur kadrosuna geçmiş olacak” diye konuştu.

YURT DIŞINDA YAŞAMIŞ VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Nacar, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız normal şartlarda aileleriyle bazıları burada ve burada devlet kadrolarında değil de taşeronlukta çalışan kardeşlerimiz var. Bu uygulama aslında yurt dışına gidip gelenleri de kapsıyor, yani ailesi, eşi diyelim yurt dışında, kendisi Türkiye’de taşeronluk firmasında çalışıyor. O kardeşlerimiz de bu haklardan yararlanabilecekler. Onlar da müracaatlarını yapabilirler. Aynı zamanda Avrupa’da kaldığı süreleri de borçlanıp memur kadrosuna geçip belli bir tarihi yakaladıktan sonra erken de emekli olabilecekler, hem de yüksek emekli maaşı alabilecekler” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun ‘taşeronlar için yapılacak sınav konusunda’ uyarılarına işaret eden Nacar, “Daha taşeronlar sınava girecek kelimesi ortaya atılmasından itibaren dershaneler ortaya çıktı, hatta kitapçıklar bile hazırlandı. Sayın Bakan bunları yalanladı biliyorsunuz, ‘Böyle bir şey yok’ dedi. Taşeron kardeşlerimizi uyaralım. Herhangi bir kitap bu konuyla ilgili yoktur. Tamamıyla yaptığınız işle ilgili sorular sorulacaktır. Yani ders çalışmanıza bile gerek yok. Sadece yaptığınız işi öğrenin, ondan sonra memur kadrosuna geçmiş olacaksınız” şeklinde konuştu.