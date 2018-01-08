Tekirdağ Limanı ihalesini Ceynak kazandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Tekirdağ Limanı’nı ikinci defa ihaleye çıkardı. İhaleyi, açık artıma yolu ile 347 milyon 100 bin lira teklif veren Ceynak kazandı. Ceynak, Türkiye’de liman işletmeciliğindeki tecrübeli geçmişi ve başarılı projeleri ile tanınan bir lojistik firması.

2010 yılında yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın açtığı ihalede Samsun Limanı'nın işletme hakkını 36 yıllığına devralmış olan Ceynak, Tekirdağ Limanı ile birlikte işletmeleri arasına ikinci limanı da dahil etmiş oldu.

Cey Şirketler Grubu'nun “amiral gemisi” olan Ceynak, Türkiye'nin en büyük antrepo işletmecisi olup Türkiye'nin her büyük limanı çevresinde antrepoları, likit tankları ve hububat siloları bulunan Ceynak, liman işletmeciliği konusunda oldukça başarılı bir performansa sahip.

Samsunport adı ile işlettiği Samsun Limanı'nı Karadeniz'in yıldızı haline getiren Ceynak, Samsun Limanı'nı aynı zamanda birçok uluslararası ödül ile de tanıştırdı.

Cey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, Tekirdağ Limanı ihalesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin yatırıma ihtiyacı olduğu şu dönemde yatırım yapmayı vatani bir görev addederek ihaleye girdik. Ülkemizin geleceğine ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak hiçbir yatırımdan kaçınmayacağız.

Samsun Limanı'nı nasıl Karadeniz'in en önemli lojistik üssü yapmışsak Tekirdağ Limanı'nı da teknoloji ile donatacağız ve en kısa sürede İstanbul dahil Trakya Bölgesi'nin genel kargo, konteyner ve Ro-Ro taşımacılığına dair tüm ihtiyacını karşılar hale getireceğiz.”

Cey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Ali Avcı, elde ettikleri tecrübelerin kendilerini uluslararası arenada da liman işletmeciliğine ilgi duyar hale getirdiğini belirtti ve “Önümüzdeki günlerde bir Avrupa Liman İşletmeciliğini satın aldığımızı duyarsanız şaşırmayın” ifadesini kullandı.