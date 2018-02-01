TEMSA, “elektriklendirmeye” hazır!

Gelecekten vizyonlarına ilişkin üzerinde durulması gereken öncelikli konuların başında elektrikli araçlar ve ‘akıllı şehirler’ olduğunu vurgulayan TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, ‘akıllı şehirler’in önemli bir parçası olacaklarını vurguladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden TEMSA, 2017 yılı değerlendirme toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, şirketin 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 hedefleri katılımcılarla paylaşıldı. TEMSA'nın gelecek vizyonu ve hedeflerinden de söz eden Hasan Yıldırım, “TEMSA'nın, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna geldi. Bu durum bizler için büyük bir gurur kaynağı” diye konuştu.

TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, “Üçüncü Havalimanı aynı zamanda neden ‘dünyanın ilk elektrikli havalimanı' olmasın? Yüzde 100 Türk mühendisliği ürünü araçlarımızla, projeleri elektriklendirmeye hazırız” dedi.

AKILLI ŞEHİR NE DEMEK?

Gelecekten vizyonlarına ilişkin üzerinde durulması gereken öncelikli konuların başında elektrikli araçlar ve ‘akıllı şehirler' olduğunu vurgulayan Hasan Yıldırım, ‘akıllı şehirler'in önemli bir parçası olacaklarını vurgularken “Bugün zaten dünyanın çoğu bölgesinde A bölgesinden B bölgesine gitmek mümkün. Fakat akıllı şehir' vizyonuyla artık bu iki nokta arasındaki yolculuğunuzun nasıl gerçekleşeceğiz masaya yatırılıyor. Yolcu bize artık, ‘Beni istediğim yere nasıl götüreceksin?' diye soruyor. Bunun karşılığında da bizden temel olarak üç şey talep ediyor: Trafiği çöz ve güvenli bir yolculuk vaat et; çevreye duyarlı ol; seyahat sırasında online olmamı, diğer platformla iletişim halinde olmamı sağla. Bu talepler aslında bize şunu gösteriyor: Biz artık sadece birer otobüs üreticisi değil, aynı zamanda birer servis sağlayıcı olmalıyız” şeklinde konuştu.

“YENİ NESİL ARAÇLAR” YOLDA

Dünyada bugün yoğun olarak kullanılan akıllı şehirlerin hayatımıza girebilmesi için yasal ve yapısal altyapının da buna hazır olması gerektiğinin altını çizen Hasan Yıldırım, “Biz TEMSA olarak akıllı şehirlere hizmet edecek yeni nesil araçlarımızla ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün seri üretim aşamasına getirdiğimiz MD9 electriCITY otobüsümüzün yanı sıra diğer iki elektrikli aracımız da 2019 başı itibarıyla seri üretime hazır hale gelecek. Bununla birlikte yüzde 100 Türk mühendisler tarafından tasarlanan sürücüsüz araçta da büyük yol kat ettik. Aracın tam anlamıyla gelişimini dört seviye olarak ifade edersek, şu anda üçüncü seviyedeyiz. Yakın zamanda da tamamen kendi kendine seyahat edebilen, diğer araçlarla iletişim kurabilen bir otobüsü banttan indirebilir hale getireceğiz. Ama tüm bu araçların yollarımızda yer alabilmesi için mevzuat ve kara yolu altyapısı da buna uygun hale getirilmeli” dedi.

“EN YEŞİL HAVALİMANI” OLABİLİR

Akıllı şehir vizyonunun Türkiye için büyük bir fırsat penceresi açabileceğini ifade eden Hasan Yıldırım, “Ülkemiz, son yıllarda hayata geçirdiği mega projelerle bugün dünyayı ‘en'lerle buluşturuyor. İstanbul'da bugün inşası devam eden Üçüncü Havalimanı tamamlandığı zaman dünyanın en büyük, en modern havalimanı olacak. Bunun yanında Üçüncü Havalimanı neden dünyanın ilk tam elektrikli havalimanı olmasın… Yaptığımız araştırmaya göre, havalimanı içerisinde ve havalimanı ile şehir bağlantılarında kullanılacak tüm otobüslerin elektrikli olması durumunda, sadece araçların amortisman bedelinde yarı yarıya bir tasarruf sağlamak mümkün. Söz konusu araçların çevreye olan pozitif katkısı ise paha biçilemez… Aynı şekilde Kanal İstanbul çevresinde yapılacak yeni altyapı çalışmalarının da yeni nesil araçlara uygun olarak tasarlanması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.