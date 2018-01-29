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TEMSA’dan Galatasaray için reklam filmi

TEMSA, Karayolu Ulaşım Sponsoru olduğu Galatasaray için yeni bir reklam filmi hazırladı. Galatasaray U18 Takım Kaptanı Recep Gül’ün başrolde olduğu filmde, gençlere sahip çıkmanın ve altyapının önemine dikkat çekildi. Feghouli, Belhanda, Selçuk İnan gibi ünlü isimler de reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Sozcu.com.tr
13:1729 Ocak 2018
Haberler Ekonomi
TEMSA’dan Galatasaray için reklam filmi
TEMSA, Karayolu Ulaşım Sponsoru olduğu Galatasaray için yeni bir reklam filmi hazırladı. Galatasaray U18 Takım Kaptanı Recep Gül’ün başrolde olduğu filmde, gençlere sahip çıkmanın ve altyapının önemine dikkat çekildi. Feghouli, Belhanda, Selçuk İnan gibi ünlü isimler de reklam filmi için kamera karşısına geçti.

TEMSA, özel tasarım ile üretimini gerçekleştirdiği Maraton ile karayolu ulaşım sponsorluğunu üstlendiği Galatasaray Spor Kulübü için bir reklam filmi hazırladı. Reklamda Galatasaray U18 Takım Kaptanı Recep Gül’ün takım otobüsüne binme serüveni anlatılıyor.
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Bir sporcunun başarıya giden yoldaki zorlu mücadelesinin, azmin ve fedakârlığın aktarıldığı film, Türk sporunun gelişiminde gençlere sahip çıkmanın ve altyapıların önemine de dikkat çekiyor. Filmde Recep Gül'ün yanı sıra Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Eray İşcan, Cedric Carrasso ve Koray Günter gibi Galatasaray'ın yıldız oyuncuları da yer alıyor.

 

Son güncelleme: 13:2929.01.2018
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