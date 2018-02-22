Tepee’ye Rifter oturacak!

Peugeot ailesine yeni bir üye katıldı: Rifter. 5 ve 7 koltuklu Rifter hem ticari hem de otomobil ihtiyacını karşılayacak bir yol arkadaşı. Rifter’ın global satışına eylülde başlanacak.

Peugeot, ürün gamının en yeni üyesine Rifter ismini verdi. Rifter, müşterilerinin ihtiyacı olan ticari kullanıma olanak sunarken aynı zamanda bir otomobil keyfi de yaşatıyor. Markanın en güncel tasarım yüzünü sergileyen yeni Rifter, kısa ve yatay konumlu motor kaputu, yüksek omuz çizgisi, kısa ön ve arka aks çıkıntılarıyla kaslı ve güçlü bir görünüm sunuyor. Selefi Partner ve Partner Tepee ile tamamen ayrışan Rifter, standart gövde tipi ile yetinmeyen ve daha büyük bir araca ihtiyaç duyanlar için ayrıca 35 cm daha uzun ikinci bir gövde tipiyle daha üretiliyor. Peugeot i-Cockpit ile yalın, modern ve çekici bir iç mekana sahip araç 8 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran ve yükseltilmiş gösterge paneline sahip.

GT LINE İLE DAHA ÇEKİCİ

Zarif ve dinamik detaylarla bezenen Rifter'ın GT Line versiyonu aynı zamanda Peugeot'nun GT Line ürün gamını da tamamlayacak. GT Line versiyonu ön ızgara çerçevesi, yan ayna kapakları, tavan rayları ve yan gövde eklentilerinde süslemeler olmak üzere bir dizi Oniks Siyah eklentiye sahip. 17 inçlik “Aoraki” alaşım jantlarla desteklenen paketi ‘GT Line' logoları tamamlanıyor. İç mekanda ise deri direksiyon simidi, özel renkleri ve döşemesi ile göze çarpan konsol tasarımı, desenli arka plana sahip kadranlar ile ayrışacak. Yüksek oturma pozisyonu sayesinde rahat bir sürüş sunan Rifter'de standart veya isteğe bağlı olarak Elektrikli Park Freni, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Aktif Trafik Levhası Tanımlama Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Aktif Güvenlik Freni, Römork Çekme Stabilite Kontrol Sistemi, Far Asistanı, Visiopark 180° geri görüş kamerası, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Anahtarsız Giriş Sistemi, Advanced Grip Control, Yokuş İniş Desteği (HADC) ile dört tekerlekten çekiş sistemi de sunulacak.

İlk kez SÖZCÜ gördü, direksiyonuna ilk kez SÖZCÜ geçti…

Tarih: 6 Ekim 2017. Yer: Fransa'nın başkenti Paris Velizy yakınları. PSA'nın (Peugeot, Citroen, Opel) dizayn ve teknik merkezi. Peugeot'nun yeni aracı Rifter henüz K9 AP VP koduyla, isimsiz olarak karşımızda. Avrupalı ve yerel birkaç gazetecinin dışında Türkiye'den sadece SÖZCÜ'nün davet edildiği toplantıda Rifter'in tüm özellikleri ve versiyonları tanıtılırken, biz de işimizi yaptık ve aracı inceledik. Peugeot'nun büyük planlar yaparak geliştirdiği yeni modeli Rifter'in dünya lansmanı 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yapılacak. Yeni araç Vigo (İspanya) ve Mangualde (Portekiz) tesislerinde üretilecek ve bu sene eylül itibarıyla global pazarlarda satışa sunulacak.

2 benzinli 3 dizel motor

Yeni Rifter'ın tanıtımında ev sahipliğini Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Akın yaptı. Akın, “Euro 6.c emisyon normunu karşılayan iki farklı güçte 1.2 PureTech (110 bg – 130 bg) benzinli ve dizel cephesinde ise üç farklı 1.5 BlueHDi (75 bg.-100bg.-130 bg) motor alternatifiyle sunulacak. Bu motorlar 5 ve 6 ileri manuel ve 8 kademeli tam otomatik şanzıman EAT8 ile donatılabiliyor. Rifter'da bagaj standart 775 litre ile 4 bin litre arasında değişiyor. Bagaj kapağından bağımsız açılan arka cam gibi birçok yeniliği de bünyesinde getirecek” dedi.