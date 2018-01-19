TİM’de iki kadın üye şartı önerisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ihracatçı birlikleri yönetimlerinde iki kadın üye şart olsun önerisini sundu.

Sozcu.com.tr'nin gündeme getirdiği tek kadınlı TİM fotoğrafının ardından TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş bir öneri geldi. Dünkü yönetim toplantısı ve ardından düzenlenen konsey toplantısında TİM Başkanı ‘ihracatçı birlikleri yönetiminde iki kadın üye şartı' önerisinde bulundu. Önerinin TİM bünyesinde tartışıldığı ve önümüzdeki günlerde bir karara bağlanacağı öğrenildi.

TÜSİAD İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

İş dünyası Ebru Şapoğlu’nun tek kadın olduğu fotoğrafı konuşurken TÜSİAD ismindeki ‘iş adamları’ kısmını değiştirerek ‘iş insanları’ olarak değiştirdi.

TANITIM GRUBU DA ERKEK ERKEĞE

Şapoğlu’nun fotoğrafı 3 Ocak 2018 tarihinde çekilirken 5 Ocak 2018 tarihinde Türkiye’yi tanıtacak ve TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Kurulu’nun üyeleri belli oldu. Üyeler arasında hiç kadın yoktu. Türkiye Tanıtım Grubu deneyimli ve erkek şu isimlerden oluşuyordu:

Mehmet Büyükekşi – TİM Başkanı

Tarık Sönmez – Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Tahsin Öztiryaki – TİM Başkan Vekili

İlyas Edip Sevinç – Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı

Mustafa Satıcı – Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı

Ali Saydam – İletişim PR Uzmanı-Gazeteci

Prof. Dr. Ali Murat Vural – İletişim PR Uzmanı-Akademisyen

Ömer Şengüler – Marka Uzmanı-Global Magic Brands Başkanı