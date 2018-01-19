Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TİM’de iki kadın üye şartı önerisi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ihracatçı birlikleri yönetimlerinde iki kadın üye şart olsun önerisini sundu.

Can MUMAY
13:3319 Ocak 2018
Haberler Ekonomi
TİM’de iki kadın üye şartı önerisi
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ihracatçı birlikleri yönetimlerinde iki kadın üye şart olsun önerisini sundu.

Sozcu.com.tr'nin gündeme getirdiği tek kadınlı TİM fotoğrafının ardından TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş bir öneri geldi. Dünkü yönetim toplantısı ve ardından düzenlenen konsey toplantısında TİM Başkanı ‘ihracatçı birlikleri yönetiminde iki kadın üye şartı' önerisinde bulundu. Önerinin TİM bünyesinde tartışıldığı ve önümüzdeki günlerde bir karara bağlanacağı öğrenildi.

TÜSİAD İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

İş dünyası Ebru Şapoğlu’nun tek kadın olduğu fotoğrafı konuşurken TÜSİAD ismindeki ‘iş adamları’ kısmını değiştirerek ‘iş insanları’ olarak değiştirdi.

TANITIM GRUBU DA ERKEK ERKEĞE

Şapoğlu’nun fotoğrafı 3 Ocak 2018 tarihinde çekilirken 5 Ocak 2018 tarihinde Türkiye’yi tanıtacak ve TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Kurulu’nun üyeleri belli oldu. Üyeler arasında hiç kadın yoktu. Türkiye Tanıtım Grubu deneyimli ve erkek şu isimlerden oluşuyordu:

Mehmet Büyükekşi – TİM Başkanı

icerdeeeeee-5

Tarık Sönmez – Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Tahsin Öztiryaki – TİM Başkan Vekili

12ph21hp12ph21ph

İlyas Edip Sevinç – Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı

6122c31cafc692b7f080f1d423e0861b

Mustafa Satıcı – Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı

2qppq12pq2pq12

Ali Saydam – İletişim PR Uzmanı-Gazeteci

21ph21hp21hp21hp

Prof. Dr. Ali Murat Vural – İletişim PR Uzmanı-Akademisyen

12hp21ph21hp21hp

Ömer Şengüler – Marka Uzmanı-Global Magic Brands Başkanı

p312hp23hp123hp
İLGİLİ HABERİş dünyasında sembol olacak fotoğrafİş dünyasında sembol olacak fotoğraf
Son güncelleme: 14:1019.01.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar