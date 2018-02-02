Torba yasa hurda otomobillere talebi arttırdı

16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi beklentisi hurda araçların değerini arttırdı.

Torba yasaya eklenen bu maddenin dile getirilmesinin hemen ardından oto galerileri ve hurdacıları aradık. Ortak fikir “bu yasa 2001 yılı ve öncesinde üretilen eski arabaların değerini arttırdı” oldu.

ESKİ OTOMOBİLLER DEĞER KAZANDI

Konuyla ilgili hurda ve çekme belgeli araç satan oto galerileri aradık. İstanbul’dan galerici Y.A “hurdaya nur yağdı” dedi ve ekledi “piyasada zaten bu işleri kovalayan galericiler var. Ben de eskiden bu işi yapıyordum. Bu tür yasalar çıktığında galericiler hurdası çıkmış ama yasal olarak hurdaya ayrılmamış otomobilleri toplar. Bin liralaya alınacak hurda bir otomobilin değeri böyle yasayla anında 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Galerici bu otomobilleri toplayıp yeni otomobil alacak müşterilerine 4-5 bin lira civarında satıyor. Müşteri ise bu aracı hurdaya ayırarak sıfır otobil alırken 10 bin liralık indirimden yararlanıp 5 bin liraya kadar kar sağlayabiliyor” dedi.

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“İNDİRİMİN KDV’SİNİ DE ÖDEMEYECEK”

İstanbul Maslak’da otomotiv işiyle uğraşan T.U da “Köşede bucakta bekletilen arabalar ortaya çıkacak. Millet araç aramaya ve toplamaya başladı bile. Bu yasanın çıkması bekleniyordu. Kazanç 10 bin lira ile sınırlı kalmaz. Sıfır araba alacak olan vatandaş indirimin KDV’sini de ödemeyeceği için daha fazla kar edecek” dedi.

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HURDAYI AYIR VERGİLER SİLİNSİN

Ankara’da hurda işe yapan M.O da hurdası çıkmış ama resmi olarak hurdaya ayrılmamış araçların değerlendiğini söylüyor. M.O kısa süre önce hayata geçen “hurda otoya vergi affı” nedeniyle eski otomobillerin hurdaya ayrılma işleminin hızlandığını belirtiyor. Konuya açıklık getirmesini istediğimiz M.O “Abi mesela senin 1997 model ve önceki yıllara ait eski bir araban var. Bu araba, gerek aracı olarak bize geliyor, gerekse araç sahibi bürokratik işlemlerle kendi uğraşıp aracını kendisi hurdaya çıkarıyor. Yani aracını devlete veriyor, devlet de araç sahibinin yıllardır ödemediği vergi borcunun tamamını siliyor” dedi.