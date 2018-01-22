Trabzon Limanı’nda tüm paylar satıldı

Trabzon Limanı'nda halka arz edilen 6.3 milyon TL nominal payın tamamı satıldı, halka arz büyüklüğü 97.7 milyon TL oldu.

Trabzon Liman İşletmeciliği’nin 18-19 Ocak’ta gerçekleştirilen halka arzında, arz edilen 6.3 milyon lira nominal değerli payların tamamının satıldığı duyuruldu.

Albayrak Grubu’nun 2033 yılı sonuna kadar işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı’nda yüzde 30 hisseye denk gelen 6.3 milyon lira nominal payın 15.5 TL birim fiyattan halka arz edileceği açıklanmıştı. Halka arz büyüklüğünün 97.7 milyon lira olması bekleniyordu.

Halka arza arıcılık eden Deniz Yatırım tarafından KAP’a yapılan açıklamada, 18-19’ta Ocak 1 TL nominal değerli pay için 15.50 TL’den talep toplandığı ve halka arz edilen 6.3 milyon lira nominal değerli payların tamamının satıldığı belirtildi.

Buna göre, halka arz büyüklüğü öngörüldüğü şekilde 97.7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, tahsisat dağılımı yüzde 85 yurtiçi bireysel yatırımcılar, yüzde 15 yurtiçi kurumsal yatırımcılar olarak belirlendi.

Şirketten yapılan açıklamada ise, halka arza 6.3 kat talep geldiği belirtildi. Açıklamaya göre, arza 614 milyon liralık talep gelirken, yurt içi bireysel yatırımcıların talepleri yaklaşık yüzde 18 oranında karşılanabildi.

Şirket paylarının 24 Ocak Çarşamba gününden itibaren 15.50 TL baz fiyat ve koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

REUTERS