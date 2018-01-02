Trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 22 milyon 134 bin 792 oldu.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 134 bin 792 adet taşıtın %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14’ünü motosiklet, %8,3'ünü traktör, %3,8'ini kamyon, %2,2'sini minibüs, %1'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KASIM AYINDA 109 BİN 319 ADET TAŞITIN KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 109 bin 319 taşıt içinde otomobil %63,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %17,2 ile kamyonet, %8,5 ile motosiklet, %7 ile traktör takip etti. Taşıtların %4'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %1,3 AZALDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,3 azaldı. Bu azalış otobüste %24,4, kamyonette %1,5, motosiklette %33,6, özel amaçlı taşıtlarda %20,5, traktörde %4,1 olarak gerçekleşti. Otomobilde %6,2, minibüste %1,1, kamyonda ise %4,8 artış oldu.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %15,5 AZALDI

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %15,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %22, minibüste %14,1, otobüste %24,2, kamyonda %7,4, motosiklette %7,6 olarak gerçekleşti. Kamyonette %1,9, özel amaçlı taşıtlarda %83, traktörde ise %5,3 artış oldu.

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 144 bin 407 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 100 bin 39 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 44 bin 368 adet arttı.

KASIM AYINDA 668 BİN 040 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri(1) yapılan toplam 668 bin 40 adet taşıt içinde otomobil %69,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,9 ile kamyonet, %4 ile traktör, %3,8 ile motosiklet takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların %5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI %38,4 OLDU

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 973 bin 699 adet otomobilin %38,4’ü LPG, %35,2'si dizel, %26'sı benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,4'tür.

KASIM AYINDA 69 BİN 181 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 69 bin 181 adet otomobilin %14,4'ünün Renault, %12,5’inin Volkswagen, %7,5’inin Fiat, %6,5’inin Opel, %6,1'inin Hyundai, %5,8'inin Nissan, %5,6'sının Dacia, %5,5'inin Toyota, %4,6'sının Ford, %4,2'sinin Peugeot olduğu, %27,3’ünün ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 674 bin 748 adet otomobilin %40,6'sı 1501-1600, %26,3'ü 1401-1500, %14,4’ü 1300 ve altı, %13,6’sı 1301-1400, %4'ü 1601-2000, %1,1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 674 bin 748 adet otomobilin %59’u beyaz, %18,1'i gri, %7,6'sı siyah ve %5,7'si kırmızı iken %9,5'i diğer renklerdedir.