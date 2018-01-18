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Trump’ın oğlu babasını savundu: Sadece yeşili görür

Göçmen veren Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri için 'b.k çukuru' dediği iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump ırkçılıkla suçlanırken oğlu Eric Trump ''Babam ırkçı olamaz. O sadece doların yeşil rengini görür'' açıklamasını getirdi.

14:0618 Ocak 2018
Haberler Ekonomi
Trump’ın oğlu babasını savundu: Sadece yeşili görür
Göçmen veren Haiti, El Salvador ve Afrika ülkeleri için 'b.k çukuru' dediği iddia edilen ABD Başkanı Donald Trump ırkçılıkla suçlanırken oğlu Eric Trump ''Babam ırkçı olamaz. O sadece doların yeşil rengini görür'' açıklamasını getirdi.

Sputnik’in haberine göre; Eric Trump’ın babasını ırkçılık suçlamalarından korumak için yaptığı açıklamalar sosyal medyayı yıktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci oğlu, ‘Fox & Friends’ isimli TV programında, babasına yöneltilen  ırkçılık suçlamalarını ‘tümüyle saçmalık’ diye reddederken şu gerekçeyi sundu:

”Benim babam tek bir renk görür: Yeşil. Tek umursadığı budur. Sadece ekonomiyi önemser. Tamam mı, ırka bakmaz.”

Son güncelleme: 14:0718.01.2018
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