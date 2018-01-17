Türk Akımı’nda önemli gelişme

Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde doğalgaz alım terminali inşaatına başlandı.

South Stream Transport, Rus gazını Türkiye’ye taşıyacak olan ve daha sonra Avrupa’ya ulaşması planlanan Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı’nın deniz bölümü projesi kapsamında Kıyıköy’de doğalgaz alım terminalinin inşaatına başlandığını açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de projenin kara bölümü inşaatının başlamasıyla birlikte, Rusya kara bölümü, Türkiye kara bölümü ve Karadeniz deniz bölümü kesimlerinde aynı anda üç inşaat alanında sürüyor.

Türk Akımı’nın ilk hattı üzerinden sadece Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu doğalgaz sevk edilecek. Rusya ikinci hat üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine de gaz tedarik etmek istiyor.

REUTERS