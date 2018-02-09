Cumhurbaşkanı Başdanışmanı; “Türk Telekom kötü bir zamanlama ile satılmıştı”

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem TRTHaber kanalında yaptığı açıklamada,"Türk Telekom kötü bir zamanlama ile satılmıştı; bu hataların tekrar edilmemesi gerekli, buradan çıkış yolu halka arzdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem konuşmasında, “KGF kredilerinde 2017’de ortalama faiz %15.3, bu reel sektöre kullandırılması gereken faiz oranı; bankaların gücünü reel sektöre daha çok yansıtmasını istiyoruz. Banka sisteminde ciddi marjlar var; sistemin gücünü reel sektöre yansıtmasını bekliyoruz, bunun için siyasi taraf ne gerekiyorsa yapacak. Kamu bankaları kendilerine mevduat dışı kaynaklar yaratabilir, KGF aktifleri güçlendirdi bunları bankalar bir araya getirip satabilirler. Bankalar bu şekilde yurtdışından önemli bir kaynak sağlayabilirler. ” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE’DE ÜRETİLEBİLİR

Piyasa şartları içerisinde faizlerin düşme potansiyelinin olduğunu söyleyen Başdanışmanı Cemil Ertem konuşmasının devamında, ” Otomotiv sektörünün ara malı girdileri Türkiye’de üretilebilir, bu faizlerin yüksekliğinden olmuyor, bunları ortadan kaldırmamız lazım. Türkiye’nin stratejik şirketlerinin blok satış yoluyla satılması veya el değiştirmesinin karşısındayım; bu işletmeleri halka arz etmeliyiz. ifadelerini kullandı.

REUTERS