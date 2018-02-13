Gözler e-Devlet soyağacı sisteminde! Milyonların beklediği soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?

İlk gün Alt-Üst soybilgisini öğrenmek isteyen 4 milyon kişi e-Devlet sitesini ziyaret etti. e-Devlet soy ağacı sorgulama işlemine ilgi öylesine yoğun oldu ki turkiye.gov.tr üzerinden yapılan tüm işlemler yavaşladı. e-Devlet'e girişte yoğunluklar yaratan, milyonların ilgisini e-Devlet sistemine çeken soy ağacı sorgulama sistemi askıya alındı ve halen işleme girmiş değil. Peki Alt-Üst soybilgisi ile ilgili son açıklamalar neyi gösteriyor?

e-Devlet soyağacı sorgulama sistemi ne zaman tekrar hizmete başlayacak sorusunu soran milyonlar durmaksızın e-Devlet sitesini ziyaret ederek ailesine dair geçmiş bilgileri öğrenmek istiyor. e-Devlet üzerinden başlayan soyağacı sorgulama hizmeti vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı ve sistemler kilitlendi. Soyağacı sorgulama işlemini yapamayan vatandaşlar e-Devlet tekrar ne zaman hizmete sunacak merak ediyor. İşte Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sozcu.com.tr’ye yapılan e-Devlet Alt-Üst soybilgisi sorgulama açıklaması…

SOYAĞACI SORGULAMA SİSTEMİ NE ZAMAN AÇILACAK?

e-Devlet'e girişlerde yoğun ilgi halen devam ederken kotalı sistemin geldiği öğrenildi. e-Devlet soyağacı sorgulama işlemleri şu an erişime kapalı, ne zaman açılacağına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yoğun talebi karşılamak için harekete geçti iddiası üzerine bakanlık son dakika açıklama yaptı. Sözcü.com.tr’nin edindiği bilgilere göre; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün sistemdeki sorunların giderilmesi ile ilgili çalışma başlattığı iddialarına ilişkin bakanlık kendi altyapılarında şuan bir sorun olmadığını bundan sonraki sürecin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yönetileceğini, yoğun talebin karşılanması için Nüfus İşleri’nin çalışma yürüttüğünü açıkladı.

ALT-ÜST SOY BİLGİSİ EKRANI HANGİ BİLGİLERİ İÇERİYOR?

E-Devlet soy ağacı sorgulama ekranına giriş yapabilen bazı vatandaşlar tarafından hangi bilgilere ulaşılabileceğinin cevabı geldi. Sisteme giriş yaptığınızda 1800’lü yıllara kadar anne ve baba tarafının geçmiş bütün isim ve soy isimleri, memleketleri, ölüm tarihleri, mahalle-köyleri vb.gibi bütün bilgilere ulaşılabilecek.

SİSTEMİN NEDEN KİLİTLENDİĞİ BELLİ OLDU

Sistemi kilitleyen yoğunluğa dair rakamlar da ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimindeki kayıtlara göre o gün E-Devlet uygulamasına 4 milyon kullanıcı giriş yaptı. Kayıtlara göre bu rakam daha önceki girişlerin en az 3 veya 4 katı… Zira E-Devlet’in günlük kullanıcı sayısı 1 ile 1.5 milyon arasında… Siteye giren 4 milyon kişiden sadece 737 bini sistem kilitlenmeden önce Altsoy-Üstsoy sorgulama sayfasına gidebilmiş. Bunların da sadece 310 bini işlemi başarıyla tamamlayıp kayıt alabilmiş…

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Habertürk’e yaptığı açıklamada, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi. Vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili “Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız” dedi. Kapasite tespit çalışmaları yapıldığını kaydeden Güner, “Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız” dedi.

Talebi normal gördüklerini söyleyen Güner, “Vatandaşlara hak vermek lazım. Neyle karşılaşacaklarını merak ediyorlar. Vatandaş biraz sabretsin. Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağı ile ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak” dedi.

Sinan Güner, Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması’nın neden hayata geçirildiği sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Bu hizmet zaten vardı. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde dilekçe vererek, randevu alarak zaten talep ediliyordu ve oldukça fazlaydı. Kanunların el verdiği ölçüde anneanne, dede, torun gibi bilgilere ulaşmak mümkün. Daha önce vatandaş yan soylarını da öğrenmek için dilekçe veriyordu. Yetkililerin bu bilgileri vermesi yasak. İstediklerini alamayan vatandaş münakaşa çıkarıyordu. Bu sorunları çözmek istedik.”