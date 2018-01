Türkiye’nin meyve sebze deposu Tarsus, selin yaralarını sarıyor

Türkiye'nin narenciye deposu olarak anılan Mersin, yaşanan sel faciasından etkilenen seralarda su boşaltma işlemi devam ediyor. Seraların denize yakın olması, İstanbul'da aynı konumda olan Üsküdar semtini akıllara getirdi.

Selin en çok etkilendiği yerler arasında yer alan Kulak ve Özel Bahşiş Mahallesi'nde havadan çekilen görüntüler selin verdiği zararı gözler önüne serdi. İnsansız Hava Aracı (İHA) ile çekilen görüntülerde yüzlerce dönüm arazinin sular altında kaldığı görüldü. Devlet Su İşlerine ait su pompaları tarladaki suları ana kanallara boşaltırken, çiftçiler sulardan kurtardıkları seralarda temizlik işlemleri yapıyor.

“DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUZ”

Ürünleri sular altına kalan çiftçilerin ise tek umudu devlet. Özel sektöre ve bankalara borçları olduğunu ifade eden Kulak Mahallesi'nde çiftçi Ömer Faruk Öner, zararların çok olduğunu söyledi. Öner, “Biberler su altında, kabaklar su altında, bütün ekili arazi su altında kaldı. Bu zararı nasıl çıkaracağız. Devlete olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz. Şu an ektiklerimiz öldü, belki başka bir şey ekebilir miyiz hava kuruyunca diye çamur içinde kaldığı için kökünü söküyorlar. Sular her ne kadar boşalsa da yeterli değil. İşte Allah’tan umut kesilmez diye çekip belki başka bir şeyler yapabilir miyiz diye bekliyoruz. Tabi ki devletimizden de yardımları bekliyoruz. Mutlaka devletimizin buna bir çözüm yolu bulması lazım. Yoksa çok vahim durumdayız” dedi.

İbrahim Karakoç isimli çiftçi ise, “Şu an yağmurların yağması sebebiyle ektiğimiz mahsuller hep su altında kabaklar biberler hepsi ölmüş durumda. Devlet Su İşlerinin pompası çekiyor. Şu an yetersiz durumda. Olan mal zaten öldü. Artık gübreye nasıl borcumuzu ödeyeceğiz diye düşünüyoruz. Şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok. Her taraf su altında. Komisyonculara borçluyuz. Ödeyemiyoruz borcumuzu devlete. Elimiz kolumuz bağlı öyle oturuyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. 300 sera var nereden baksan 100 ile 150 bin TL arası zararımız var” ifadesini kullandı.