Uçak bakımına 529 milyon

Geçen yıl 2 milyar liradan fazla harcama yapan Başbakanlık’ın en büyük gider kalemini uçak bakımı oluşturdu.

Başbakanlık, 2017'de 2 milyar 98 milyon lira para harcadı. Harcamaların en büyük payını ise örtülü ödenek oluşturdu. Başbakanlık, geçen yıl örtülü ödeneğe 1 milyar 249 milyon 236 bin 989 lira harcadı. Başbakanlık havuzundaki makam uçaklarının bakımı, genel temizlik, ulaştırma ve onarım işleri için de İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kaleminden, 529 milyon 229 bin 502 bin lira harcadı. Başbakanlık 2017 Faaliyet Raporu'nda dikkat çeken bir başka ayrıntı da, raporda kullanılan figürler oldu. Raporda Osmanlı fermanlarından motifler kullanıldı. Başbakanlık'ın yaptığı 529 milyon lirayı aşkın uçak bakım masrafı gözlerin devletin hangarındaki uçaklara çevrilmesine neden oldu.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve MİT Müsteşarı için devletin VIP amaçlı çeşitli uçakları bulunuyor. Son olarak Cumhurbaşkanı için TC-CAN tescil numarası verilen ve 108 milyon dolara satın alınan Airbus A340–500 tipi uçak hizmete girmişti. Cumhurbaşkanının hizmetinde 2014'te satın alınan TC-TUR kuyruk tesciline sahip Airbus A330-200 tipi bir uçak daha bulunuyor. Başbakan ve Bakanlar ise TC-ANA tescil işaretine sahip Airbus A319 CJ tipi uçak, TC-ATA, TC-DAP ve TC-KOP tescilli ABD yapımı Gulfstream G-550 model 3 uçak, Gulfstream G-450 model TC-GAP ile TC-LAA ve TC-LAB tescilli 2 adet Cessna Citation V model uçak VIP filoda yer alıyor. Ayrıca filoda 3 adet helikopter de yer alıyor. Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve MİT Müsteşarı'nın hizmetinde bulunan devlet uçakları da filoda bulunuyor.