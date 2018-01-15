Uçak faciadan döndü… İşte vatandaşın yasal hakları

Ankara'dan Trabzon'a inen uçak pistin dışına çıktı. Yamaçtaki yoğun çamur sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Kimsenin burnu kanamadı. Fakat yolcular hayatları boyunca unutmayacakları bir an yaşadılar. Peki ya bu tür olaylarda vatandaş yasal olarak nasıl bir hakka sahip?

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak Trabzon Havalimanı’na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıktı. 162 yolcu, 2 pilot, 4 kabin görevlisinin bulunduğu uçakta gece yarısında yaşanan üzücü olay sonrası büyük panik ve tedirginlik yaşandı. Peki yolcuların yaşadığı bu kazada vatandaşın maddi ve manevi hasarı ne olacak. Vatandaş bu zararı kim karşılayacak?İşte tüm bu soruların cevabı…

GELİR DURUMUNA GÖRE DAVA AÇILABİLECEK

Yolcular kazayla ilgili yaşadığı maddi ve manevi tüm hasarı soruşturma sonucu ilgili mecradan talep edebilecekler. Uzmanlar yolcuların, kaza sırasında yaşadıkları travmatik şoktan, kirlenen kıyafetlerine kadar havayolu firmasına gelir durumlarına göre dava açabileceklerini belirtti. Yani maddi geliri çok olanlar daha fazla, maddi geliri az olanlar ise daha az tazminat davası açabilecekler. Böylece ‘haksız zenginleşmenin’ önüne geçilmiş olacak.

MADDİ VE MANEVİ HASAR DAVASI AÇILABİLİR

Trabzon’daki uçak kazasını yaşayan tüm yolcuların maddi ve manevi tazminat açabileceklerini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal başkanı Aydın Ağaoğlu sozcu.com .tr’ye açıklamasında “Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Savcılığın ,ihmali belirlemesi sonucunda kişiler firmadan maddi ve manevi tazminat açabilirler. Ayrıca vatandaşlar kaza esnasında eşya kaybını veya zararını firmadan talep edebilecek. Örneğin vatandaş kazadan sonra psikolojik tedavi gördü veya eşyası malı zarar gördü bu durumu kanıtlar ise mahkemeye firma hakkında tazminat davası açabilecek.” şeklinde konuştu.

BUSINESS UÇANLAR DAHA ÇOK PARA TALEP EDEBİLECEKLER

Manevi tazminatın vatandaşın gelirine göre belirlendiğini söyleyen Ağaoğlu açıklamasında “Business uçanlar gelir durumuna göre daha fazla tazminat davası, ekonomik uçanlar ise daha ücretli tazminat davası açabilecekler.” dedi.

KAYALARDAN SÜRTEREK DURDUK

Kazayı yaşayan vatandaş yaptığı açıklamada uçağın çok hızlı iniş yaptığını belirterek “Sanırım sisten dolayı çok hızlı bir giriş yaptı uçak bayağı hızlı indi ve kaydı. Kayalıklara girdik. Kayalardan sürtündüğünü gördük. İçerideki benzin kokusu ile 20 dakika ne zaman yanacağız diye bekledik. O korku çok kötüydü.”ifadelerini kullandı.

HASARI FİRMADAN İSTEYE BİLİRLER

Türk Sivil Havacılık kanununa göre maddi ve manevi tazminatın açılabileceğini söyleyen Avukat Cenk Söbe sozcu.com.tr’ye açıklamasında “Vatandaşın herhangi bir kaybı varsa bu durumu firmadan talep edebilirler. Türk Havacılık Kanunun’da da bu madde yazıyor.” dedi.

ZARAR GÖREN KIYAFETLERİNE KADAR DAVA AÇILABİLECEK

Vatandaşın zarar gören kıyafetinden valizlerine kadar yaşanan hasarı firmadan talep edebileceklerini belirten Söbe” Vatandaşın kaza sonucu yaşadıkları zararı firmadan isteyebilecekler. Örneğin vatandaş kaza sonucu psikolojik tedavi gördü veya eşyası kayboldu, en basitinden kıyafetleri çamur oldu. Bunu kanıt gösterip firmaya dava açabilecekler” dedi.