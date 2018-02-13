Ucuza Sevgililer Günü nasıl geçirilir?

Yarın Sevgililer Günü… Yapılan araştırmalara göre Türkiye’nin Sevgililer Günü bütçesi 50-300 TL arasında değişiyor. Bu sevgililer günü malum ekonomik koşullardan dolayı öncekilere göre zor geçecek. Biz de 'sevgililer gününü en hesaplı nasıl geçirebiliriz?' diye düşündük. Sozcu.com.tr ekonomi servisinden Barış Özkan ve Derin Gökçe hesaplı Sevgililer Günü için oturdu ve bir plan yaptı. Tabii bekarları da unutmadık!

BARIŞ: Bu yıl evlilik hazırlığında olduğum için masraflarım biraz daha fazla. Sevgililer Günü bütçemi geçtiğimiz yıllara oranla daha düşük tutuyorum. Önceki yıllarda yaptığım dışarda bir yemek ve hediye ritüelini bu defa evde yapmaya karar verdim. Menümü ve hediyemi belirleyip işe koyuldum.

Öncelikle Sevgilil er Günü için seçtiğim akşam yemeği İtalyan mutfağından tavuk ve mantarlı Fettuccine Alfredo. Yapımı çok zor olmayan bu makarna için tavuk, mantar, krema, Fettuccine makarnası gibi malzemeleri aldık. Market alışverişimiz 31 TL 81 kuruş tuttu.



Romantik bir akşam yemeğinin olmazsa olmazlarından biri de şaraptır. Çok fazla kaliteli olmayan ortalama bir şaraba da 30 TL ödedim.

Ve tabii ki hediye... Ayırdığımız bütçede en önemli kalem hediye oldu. Hediye tercihimizi klasik olan kıyafetten yana kullandım. Bunun için de 69.99 TL ödedim. Bütün bunların toplamında çok aşırıya kaçamadan evde hazırladığımız bir akşam yemeği ve hediye ile birlikte Sevgililer günü için harcadığımız para toplam 131 lira 80 kuruş oldu. Ve tabii ki hediye... Ayırdığımız bütçede en önemli kalem hediye oldu. Hediye tercihimizi klasik olan kıyafetten yana kullandım. Bunun için de 69.99 TL ödedim. Bütün bunların toplamında çok aşırıya kaçamadan evde hazırladığımız bir akşam yemeği ve hediye ile birlikte Sevgililer günü için harcadığımız para toplam 131 lira 80 kuruş oldu.

DERİN: Yarın Sevgililer Günü…Etrafınızdaki neredeyse tüm çiftler bu günü kutlamak için yoğun bir hazırlık içinde. Bu durum bazı bekar vatandaşları rahatsız ediyor olabilir ancak üzülmeyin. Sizleri de düşündük. İşte kendinizi şımartacak bir günün masrafı…

4 AY SONRA GELEN HAMBURGER

Genelde bu özel günde çiftler birbirlerine hediyeler ve sürprizler yapıyor. Ben de bu özel günden bir gün önce kendime sürprizler yaptım. Günlük hayatımda en önemli hobim spor yapmak. Minimum haftanın 5 günü gidip sporumu yapıyor ve sporla içli dışlı olduğumdan beslenme düzenime çok dikkat ediyorum. Bu sebepten dolayı kendi yiyeceklerimi yıllardır kendim hazırlıyorum. Fast-food tarzı yiyecekleri neredeyse hiç tüketmiyorum. Ama sevgililer gününe özel kendimi biraz şımarttım. Uzun zamandır canım hamburger çekiyordu bende bu özel günde kendime dev bir hamburger ısmarlamak istedim. Bu arada en son hamburgerimi 4 ay önce yemiştim.

Alışveriş merkezine gidip steak hamburger yapan bir restorana oturdum. Tabi oturduğum mekanda sevgili olan çiftler çok fazla… Nereye baksam sarmaş dolaş çiftler… Neyse masaya oturdum garson geldi siparişimi verdim ve beklemeye başladım. Aradan 10 dk geçti garson elindeki dev hamburgeri masama bıraktı.

Ben de güzelce hamburgerimi soslayıp yedim… Emin olun hiçbir sevgilinin vermediği o mutluluğu o an o burgerden aldım. Nasıl almayayım? Düşünsenize aylar sonra pilav ve tavuktan başka bir yiyecek yedim. Daha sonra biraz da eğleneyim dedim ve sinema katına çıktım. Vizyonda olan Şahan Gökbakar’ın filmi Kayhan’a gittim. Filmin ilk yarısında biraz sıkıldığımı itiraf etmeliyim. Ancak daha sonraki sahnelerinde biraz gülüp eğlendim. Ayrıca tek sinemaya gitmek çok güzel bir şey herkese tavsiye edebilirim. Hem kafa dinliyorsunuz hem de eğleniyorsunuz ikisi bir arada mükemmel oluyor.