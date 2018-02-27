Norveç varlık fonu, yatırımlarının getirisini 2017 yılında ikiye katladı

Türkiye Varlık Fonu 18 ayda stratejik plan hazırlarken, Norveç'in varlık fonu 2017'de yatırımlarının getirisini ikiye katladı.

Norveç’in 1 trilyon dolarlık devlet varlık fonu, yatırımlarının getirisini 2017 yılında ikiye katladığını açıkladı. Dünyanın en büyük varlık fonu, dünya borsalarındaki güçlenmenin, portföyünün değerini yükselttiğini söyledi. Açıklamaya göre fon, 2017 yılında yüzde 13.7 oranında getiri elde etti. 2016 yılındaki getirisi yüzde 6.9 olmuştu.

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Fonun CEO’su Yngve Slyngstad bugün yaptığı yazılı açıklamada, “Kuruluşundan beri fonun elde ettiği kümülatif getiri 4,000 milyar kuronu (551.18 milyar dolar) aşmıştır” dedi. “Bu getirinin her dört kuronundan bir tanesi, fon için çok güçlü bir yıl olan 2017’de kazanıldı. Hisse senedi yatırımlarımız da yüzde 20’ye yakın olmak üzere çok güçlü bir getiri sağladı.” ifadeleri kullanıldı.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK VARLIK FONLARI



1)Norveç Emeklilik Fonu: 850 milyar dolar

Fonun temelleri 1990 yılında atıldı. Şeffaflık derecesi 10 üzerinden 10. Fondan kişi başına 174 bin dolar düşüyor. Geliri ağırlıklı olarak Norveç'in petrol satışından arda kalan paralarla oluşuyor. Norveç Emeklilik Fonu'nun 70 ülkede yatırımı bulunuyor. Norveç dünyanın en yüksek denetim notuna sahip varlık fonuna sahip. Fonun denetim notu 10 üzerinden 10.

2) Çin Yatırım Şirketi: 813 milyar dolar

Çin devletinin yabancı para rezervleri bu fonda işletiliyor.

3) Abu Dhabi Yatırım Kurumu: 792 milyar dolar

Abu Dhabi Yatırım Kurumu 1976'da kuruldu. Ortadoğu'nun en büyük fonu. Ülke bütçe fazlasının yüzde 70'ini bu fona aktarıyor.

4) Kuveyt Yatırım Kurumu: 592 milyar dolar

Fon 1953 yılında kuruldu.

5) SAMA Yabancı Holding (Suudi Arabistan): 582 milyar dolar

6) SAFE Yatırım Şirketi (Çin): 474 milyar dolar

Fon 1999 yılında 20 milyar dolarla kuruldu.

7) Hong Kong Yatırım Kurumu: 456 milyar dolar

Fon 1935 yılında kuruldu.

8) GIC Private Limited (Singapur): 350 milyar dolar

9) Katar Yatırım Kurumu: 335 milyar dolar

2005 yılında kuruldu. Bütçe fazlası gelirler aktarılıyor.

Kaynak: Varlık Fonu Enstitüsü (SWFI) 2016 raporu

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REUTERS