Vatandaşların Süper Loto hayali

Şans oyunları bayileri bu günlerde oldukça yoğun. Çünkü haftalardır devreden Süper Loto rekora koşuyor. İkramiye tutarının tam 42 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Talih kuşu bu sefer birilerinin başına konar mı bilinmez. Ama şu bir gerçek ki; ev hanımı, öğrencisi, emeklisi, çalışanı, memuru, işsizi herkes şans oyunları bayilerine akın edip 42 milyonun hayalini kuruyor.

Süper Loto’nun 11 haftadır devreden ikramiyesinin 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Milli Piyango İdaresi’nce yarın yapılacak çekiliş öncesi Antalya’daki bayilerin önünde kuyruk oluştu.

Süper Loto’nun 11 haftadır devreden büyük ikramiyesinin, bugün ve yarın doldurulacak kuponlarla 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Milli Piyango’nun 2016 ve 2017 yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiyenin isabet ettiği Antalya’da, kent sakinleri, Süper Loto bayileri önünde kuyruk oluşturdu. Kentin kalabalık noktalarından Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi’ndeki bayilere gelen yüzlerce kişi, Süper Loto oynadı.

Bayi sorumlusu Kadir İşlek, Süper Loto’nun 11 haftadır devretmesinin, ilgiyi daha da artırdığını söyledi. İşlek, diğer şans oyunlarına oranla bu hafta ilginin Süper Loto’ya yoğunlaştığını belirtti.

Arkadaşıyla Süper Loto kuponu dolduran üniversite öğrencisi Eylem Çağla, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde dünya turuna çıkmayı hayal ettiğini söyledi. Çağla, “Adım adım dünyayı dolaşacağım” dedi.

Daha önce Süper Loto’da ikramiye kazandığını belirten Fatma Boz ise kuponu kendisi doldurdu. Uzun uzun düşünerek, rakamları işaretleyen Boz, “Bu yaştan sonra çıkacak ikramiye, çocuklarıma yarayacaktır. Kendime bir ev ve araba almak istiyorum” diye konuştu.

Şans arayan Antalyalılardan Metin Kerekeye de büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde iş yeri açıp, istihdam sağlamak istediğini vurguladı. Aşçı olduğunu belirten Kerekeye, “Bir restoran açıp, 40 kişiye ekmek kapısı aralamak istiyorum. Şu an işsizim. Belki de kendi işimin patronu olurum. İnsanlara da iş ve aş vermek en güzel duygu” dedi.

DEVİR BAŞLADIĞINDAN BERİ ÇIKAN NUMARALAR…



18 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 11-17-20-29-36-51

11 Ocak 2018 Süper Loto Sonuçları: 04-23-27-36-51-54

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16 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 12-14-24-30-31-45

09 Kasım 2017 Süper Loto Sonuçları: 07-13-29-34-38-52