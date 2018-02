Yeni trend anılar

Evlilik Dünyası, bu yıl 2-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar da yapılıyor. Evlenecek çiftler, yeni trend gelinlikten davetiyeye, damatlıktan düğün mekanına, fotoğrafçıdan nikah şekerine kadar aradıkları her şeyi bulabilecekleri fuarda, 3 gün içinde düğün organizasyonlarını planlama ve bütçelerine uygun ürün ve hizmetleri görecekler.

Fuarda, düğün fotoğraflarında gelinen son noktayı birebir görme şansına da sahip olacaksınız. Özel teknikler, farklı çekimler ve hikayeler sunan fotoğraf firmalardan fikir alabilir, örnek fotoğrafları görerek kendi hikayenize uyarlayabilirsiniz.

GERİYE ANILAR KALIR

Aylarca hazırlandığınız düğününüz siz daha ne olduğunu anlamadan bitiverir ve geriye yaşadığınız güzel anılar ve fotoğraflarınız kalır. Düğün günü telaşıyla aceleye getirdiğiniz bir fotoğraf çekimi sizin için kabusa dönüşebilir. Hayatınız boyunca saklayacağınız fotoğraflar için önceden yapılacak planlı bir çalışmayla çok özel anları yakalayabilirsiniz. Artık düğün fotoğrafçılığı klasik anlayışın dışına çıktı. Önceden belirlenen bir konseptle tercih edeceğiniz özel bir mekanda çekilen fotoğraflar, adeta hayal dünyasında çiftleri bir yolculuğa çıkarıyor. Size özel ve unutulmaz bir hikaye ortaya koyan düğün fotoğrafçıları, konsept çekimlerin yanı sıra düğün günü telaşınızı da an be an kaydederek yaşananları ölümsüzleştiriyor. O güne nasıl heyecanla hazırlanıldığını anlatan, hazırlık esnasında yaşanan aksilikleri veya sürprizleri hatırlatan unutulmaz bir hikâyeniz oluyor.