Yerli otomobil için Bursa ilk raporu verdi

Yerli otomobilin hangi ilde üretileceği henüz belli olmasa da, talipleri günden güne artıyor. İlk olarak Kocaeli, Eskişehir, Ankara gibi yerler talip oldu. Şimdi ise otomobilin başkenti Bursa talip oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay Bursa'nın otomotivin başkenti olduğunu ve bununla ilgili tüm raporları Cumhurbaşkanına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanına ve ilgili 5 şirkete ilettiklerini bildirdi.

Türkiye yerli otomobil için birçok il ‘nin dev projelerinden birisi olan yerli otomobili üretecek konsorsiyumun açıklanmasının ardından gözler üretim merkezine çevrildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın otomotivin başkenti olduğunu, yerli otomobilin de kentte üretilmesi gerektiğini belirterek, “Bizim dileğimiz, Bursa´nın merkez seçilmesi. Biz bununla alakalı hem Cumhurbaşkanımıza, hem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, hem de bu konsorsiyumu oluşturan 5 şirkete ilgili raporlarımızı verdik” dedi. Yerli otomobilin Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’in ortak girişimiyle üretileceğinin açıklanmasının ardından, gözler üretim yerine çevrildi. 2021 yılında seri üretime geçmesi planlanan yerli otomobil için Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya, Aliağa, Kocaeli, Eskişehir, Ankara, Kütahya, Mardin, Diyarbakır ve İzmir talip oldu.

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İDDİASINI KORUYOR

Türkiye´de üretilen her iki otomobilden birisinin üretim merkezi olan Bursa, yerli otomobilin üretim merkezi olma konusunda da iddiasını koruyor. Bursa iş dünyası, Türkiye´nin ilk otomobil test merkezinin açılacak olması, otomobil üretimi için altyapısı ve sanayi bölgeleri, kalifiye eleman gibi artıları nedeniyle üretimin Bursa´da yapılması gerektiği görüşünü savunuyor. Türkiye´de üretilen 15 modelin 9´u Tofaş Bursa tesisleri ile OYAK Renault Bursa tesislerinde üretiliyor. OYAK Renault Bursa fabrikası yıllık 360 bin otomobil ve 750 bin motor üretim kapasitesi ile Renault’un Batı Avrupa dışında en yüksek kapasitesine sahip üretim tesislerinden birisi. Tofaş ise yılda 450 bin araçlık üretim kapasitesine sahip.

‘TÜRKİYE´DE OTOMOTİVİN BAŞKENTİ BURSA’

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’de otomotivin başkentinin Bursa olduğunu belirterek, “Yerli otomotiv dediğimizde Türkiye´de otomotivin başkenti Bursa. Bugün Türkiye´de her iki otomobilden birisi Bursa´da üretiliyor. Otomobil ihracatının neredeyse yüzde 60´ından fazlası kentteki ana sanayi ve yan sanayi tarafından gerçekleştiriliyor. Bursa´nın hem coğrafik olarak lojistik altyapısı, hem de insan kaynağı, buradaki şirketlerin potansiyeli özellikle Türkiye´nin büyük projelerinde en önemli itici gücün bu bölge olduğunu gösteriyor” dedi.

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‘YERLİ OTOMOBİLİN MERKEZİ BURSA OLMALI’

Yerli otomobilin üretim yerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde belirlenen 5 firmadan oluşan konsorsiyum tarafından belirleneceğini hatırlatan BTSO Başkanı Burkay, “Bizim dileğimiz, projenin güçlü çıkabilmesi ve hızlı bir şekilde başarıya ulaşması için bu kadar güçlü altyapısı olan Bursa´nın merkez seçilmesi. Niçin Bursa olmalı, Bursa´nın lojistik avantajları nelerdir, insan kaynağı nedir, teknolojisi nedir? Biz bununla alakalı hem Cumhurbaşkanımıza, hem Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, hem de bu konsorsiyumu oluşturan 5 tane şirkete ilgili raporlarımızı verdik. Bir de Bursa´da yerleşik olan otomobil sektöründeki şirketlerin yetenek matrislerini de çıkardık. Şu anda Bursa´daki bin 700 şirketin yetenek matrisi BTSO tarafından çıkartılmış vaziyette. Bu firmalarımız şu anda otomotiv sektöründe çalışmalarına rağmen, uzay havacılıkta neler üretebileceği, savunma sanayinde neler üretebileceği ile ilgili yetenek matrisleri odamızda var. Yerli otomobilde de üretim merkezi mutlaka Bursa olmalı” diye konuştu.

Pozitif bir gelişme ile üretim merkezinin Bursa olmasını umut ettiklerini söyleyen İbrahim Burkay, “Bursa olarak da ilk üretimde ne kadar üretilebiliyorsa, o üretimin alım garantisini Bursa olarak verdik” dedi.

‘YERLİ OTOMOBİLİN BURSA´DA ÜRETİLMESİ PLANLANMALI’

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak da üretim merkezinin kesinlikle Bursa olması gerektiğini belirtti. Bursa´da özelikle otomotiv altyapısının çok güçlü olduğunu ifade eden Bayrak, “Otomotiv Test Merkezi Bursa´da kuruluyor. Çok önemli bir sanayi bölgesi TEKNOSAB´ı açıyoruz. Bence yerli otomobilin burada üretilmesi planlanmalı. Talipli olan çok var. Ama kesinlikle adres Bursa. Altyapının yanında Bursa, otomotiv kültürü almış vaziyette ve sanırım bu üretilecek olan araç elektrikli bir araç olacak. Bu anlamda yerli üretimde biz ilk sırada olmalıyız. Çünkü Bursa sanayisi sadece ana sanayi olarak değil, otomotiv yan sanayide de dünyayı besliyor” diye konuştu.

DHA