Bu mikrofonla herkes assolist!

Ses yarışmalarıyla gittikçe ünlenen rengarenk karaoke mikrofonları, son dönemde vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor. Karaoke mikrofonları sadece karaoke yapmak için değil ses kaydı ve müzik dinlemek gibi özellikleri de içinde barındırıyor. Fiyatları 90 TL ila 150 TL arasında değişiyor. Mikrofonlar ev partilerinin vazgeçilmezi haline geldi.

Türkiye’de son dönemde O Ses Türkiye programı ve sosyal medyada gittikçe popüler olan rengarenk karaoke mikrofonları vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Bizde sozcu.com.tr olarak bu mikrofonları gittik yerinde gördük. Konunun uzmanı karaoke mikrofonlarının özelliklerine ve kalitesine göre fiyatlarının değişiklik gösterdiğini söylüyor. Eminönü’ndeki satış yetkilisi 6 aydır piyasada olan mikrofonların son 2 ayda ünlendiğini belirtti. Peki Bu mikrofonlar ne kadara satılıyor ve nasıl çalışıyor? İşte merak edilen soruların tamamı…

SON İKİ AYDA ÜNLENDİ

Yılbaşında en çok satışı yaptığını belirten ses cihazları uzmanı Arif Şimşek sozcu.com.tr’ye açıklamasında “Bu mikrofonlar 6 aydan beri piyasada var. Ancak son iki ayda satışları patlamış durumda. Hem kış aylarındayız birazda onunda etkisi var. insanlar mekanlarda bu tarz oyuncaklarla daha fazla eğlenebiliyor. dedi.

ÖZELLİĞİNE GÖRE FİYATLARI DEĞİŞİYOR

Fiyat aralığının 80 TL ile 150 TL arasında değişiklik gösterdiğini belirten Şimşek “Mikrofon fiyatları 80 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Bu değişimin sebebi ise bazılarında daha fazla özellik bulunması örneğin kimisinde radyo, ses kaydı, müzik dinleme gibi özellikler söz konusu. Birde bu cihazlar şarjlı olduğundan daha uzun kullanılabiliyor.” şeklinde konuştu.

EN FAZLA SATAN ÜRÜNLER ARASINDA

Şuan ki mağazasında en fazla sattığı ürünler arasında olduğunu söyleyen Arif Şimşek günde en az 3 veya 4 adet sattığını belirtti.