Yunanistan’da ekonomide toparlanma sinyali

Yunanistan sermaye kontrollerini gevşetti, nakit çekme limitini yükseltti. Artık Yunanlılar bankalardan ayda 2300 euro çekebilecek.

Yunanistan Çarşamba günü, banka hesaplarından yüzde 28 oranında çekilebilecek aylık nakit limitini yükselterek 2015 yazından beri getirilen sermaye kısıtlamalarını hafifletti.

Yunanistan ilk olarak üçüncü finansal kurtarma çalışmlarına yol açan borç krizinde bankalarından nakit çıkışını önlemek için sermaye kontrolleri uygulamış ve vatandaşlarına bankadan para çekerken ayda 1800 euro üst sınır koymuştu.

Yunan maliye bakanlığı tarafında yapılan açıklamaya göre Yunanlıların mart ayından itibaren aylık 1800 euro olan nakit para çekme sınırı 2300 euroya yükseltildi.

S&P NOTUNU YÜKSELTMİŞTİ

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P geçtiğimiz günlerde, Yunanistan'ın kredi notunu iyileştirdi. Ülkenin notunu B-‘den B'ye yükselten S&P, görünümü ise pozitif olarak korudu.

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