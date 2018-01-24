Yusufeli’de HES projesinin ‘ÇED Olumlu’ kararı iptal edildi

Artvin'in Yusufeli ilçesi Barhal Çayı üzerinde yapımı planlanan İkizkavak Hidroelektrik Santral (HES) projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın verdiği `Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu´ kararı, Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Yusufeli ilçesi Küplüce Köyü sınırlarında, Barhal Çayı üzerinde yapımı planlanan İkizkavak HES projesi için 2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca `ÇED Olumlu´ kararı verildi. Kararın iptali istemiyle Yusufeli Belediyesi ve Küplüce Köyü Muhtarlığı öncülüğünde Rize İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme heyeti, Sarıgöl Boğa Güreş Sahası ile Dutdere mevkisi arasında, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Barhal Çayı’nın suyunun kullanması planlanan HES projesi için verilen `ÇED Olumlu´ kararını iptal etti. DHA