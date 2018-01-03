Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu? Memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam geldi? İşte 2018 zam oranları…

Emeklilerin merakla beklediği haber geldi, enflasyon oranları açıklandı ve emeklilerin 2018 yılında ne kadar zam alacağı belli oldu. Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına ne kadar zam geldi? İşte enflasyon oranıyla belirlenen zamlara dair detaylar...

Bu yıl kaç lira maaş alacaklarını merakla araştıran memurlar ve emekliler, yüksek maaş alma umuduyla beklentilerini sürdürüyordu. Emekli ve memur maaşına yapılacak zam oranları bugün aralık ayı enflasyonunun belirlenmesiyle hesaplandı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte emeklilerin ve memurların büyük bir ilgiyle araştırdığı zam oranları…

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EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranlarından sonra en düşük emekli memur maaşı, 1.910, en düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) 939, en düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) 1.545, en düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı 1.114 olarak belirlendi. Hesaplanan memur maaşları aile ve çocuk yardımları hariç çıplak net maaş olarak verilmiştir.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından memur maaşları da yeniden hesaplandı ve memurların 2018 yılında alacağı zam oranları belli oldu. Memur maaşları ne kadar oldu sorusunun cevabı şu şekilde; En düşük memur maaşı 2.550 lira oldu.

İŞTE ZAMLARI ETKİLEYEN ENFLASYON ORANLARI

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,52, ev eşyasında %1,18, konutta %0,77 ve lokanta ve otellerde %0,47 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,39 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede %0,17 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,01 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış %18,24 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %13,79, çeşitli mal ve hizmetler %12,77, ev eşyası %12,74 ve sağlık %11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.