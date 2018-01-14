e-Bordro sorgulama ekranı: e-Devlet Maliye Bakanlığı e-Bordro hizmeti! Memur maaş bordrosu nasıl alınır?

Memur ve diğer kamu personelinin Ocak 2018'de aldıkları zamlı maaşlarını görebilecekleri e-bordro yayınlandı. Devlet memurlarının maaşları hakkında detaylı bilgi aldıkları maaş bordrolarına e-Devlet e-Bordro hizmeti ile ulaşılabiliyor. Maliye Bakanlığı e-Bordro hizmeti ile maaş hareketlerini inceleyebilirsiniz. İşte memeur maaş bordrosu sorgulama...

Kamu çalışanları ve memurlar 15 Ocak'da alacakları zamlı maaşlarını şu andan itibaren e-Devlet üzerinden görebilecekler. İşte memur maaşları zam oranları ve enflasyon farkları ile birlikte öğrenilebilecek olan zamlı maaşlar…

Memur maaşları 2018 yılı Ocak ayı itibarıyla yüzde 5,69 zamlı yatacak. Memurlara toplu sözleşme hükümlerine göre yüzde 4, enflasyon farklı olarak da yüzde 1,69 olmak üzere toplam 5,69 oranında zam yapılacağı Ocak ayı başında belli olmuştu.

E BORDRO SORGULAMA EKRANI

2017 yılının son altı ayındaki toplam enflasyon 5,69 olarak açıklanmıştı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2018 yılı Ocak ayında yüzde 4 zam yapılacak olması nedeniyle yüzde 1,69'luk enflasyon farkı verileceği açıklanmıştı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan memurlar ve kadro karşılığı sözleşmeli olanlar e-Devlet üzerinden 2018 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görüntüleyebilecekler. Bunu için memurların e-Devlet şifresi olması gerekiyor. Memurlar e-Bordro sisteminden SGK ve emeklilik kesintisi, asgari geçim indirimi miktarı ve diğer kesinti ile ek ödemelerini de görebilecekler.

E-BORDRO NASIL ALINIR?

İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine gidin. Ana sayfanın üst kısmında bulunan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın ve e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, kimlik kartı ya da internet bankancılığı seçeneklerinden biriyle girişinizi yapın.

Ardından e-hizmet ya da arama butonundan almak istediğiniz hizmeti yazın. Bu kısma e-bordro yazarsanız e-bordro ile ilgili bilgileriniz önünüze çıkacaktır. Açılan ekranda istediğiniz bordroyu seçebilirsiniz.

Söz konusu hizmetten sadece 657 sayılı kanuna tabi memurlar yararlanabilmektedir. 4B, 4C ya da sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden henüz yararlanamamakta.

Bu uygulama sayesinde kamu personelleri en güncel aya ait olan maaş bordrosunu görebildikleri gibi geçmiş dönemlere ait bordrolarını da görüntüleyebiliyor. Dolayısıyla e-bordro uygulamasında maaş bordrosu görüntüleyebilmek için istenen yıl ve ay seçiminin yapılması gerekiyor. Haberimizde yer alan bağlantı vasıtasıyla e-Bordro maaş sorgulamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.