Zorunlu Deprem Sigortası’nda tarife değişikliği! DASK primleri arttırıldı

17 Ocak yani bugün yayımlanan Resmi Gazete ile Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile zamlanan DASK fiyatlarına Twitter üzerinden tepki yağdı...

Resmi Gazete’de Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı. Tebliğ ile 2018 yılında uygulanacak DASK ücretleri belli oldu. Artan fiyatlara Twitter’dan tepki yağdı.

Yayımlanan tebliğe göre her halükarda deprem risk bölgesine göre göre birinci bölgeden beşinci bölgeye sırasıyla 95 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL'den az olamayacak.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “170 bin TL” ibaresi “190 bin TL” olarak değiştirilmiştir. Yani DASK kapsamında bir mesken için belirlenecek azami teminat tutarı 20 bin lira arttırılmış oldu.

Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre sigorta bedeli hesabına esas metrekare fiyatları aşaıdaki gibidir,

– Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 890 TL

– Yığma Kagir Yapılar: 635 TL

– Diğer Yapılar: 310 TL

2017 yılında ise çelik/betonarme yapılardan 750 TL, yığma kagir yapılardan 540 TL ve diğer yapılardan ise 275 TL tahsil edilmişti.

İşte Twitter üzerinden gelen tepkiler…

deprem kuşağında yere alan bir ülkede devletin aldığı tek önlem nereye harcandığı belli olmayan (aslında belli) zorunlu deprem sigortası ‘na zam yapmak. — Lord Derfel (@zetadraconis) 17 Ocak 2018

Düzeltelim lütfen! artık zam yok, her şeyin fiyatı güncelleniyor”Zorunlu Deprem Sigortası”kapsamında asgari prim tutarları yeniden düzenlendi. — mehtap (@mehtapgun) 17 Ocak 2018