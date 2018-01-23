Babacan projelerinde faizler sıfırlandı

Babacan Holding, Yeşilköy Havalimanı karşısında yükselen ‘Babacan Port Royal’ ve Beylikdüzü E5 üzerinde inşa edilen ‘Babacan Premium’da faizleri sıfırladı.

Babacan Holding 2018'e duble kampanya ile başladı. Babacan Holding'in prestijli projeleri ‘Babacan Port Royal' ve ‘Babacan Premium' Mart ayı sonuna kadar yüzde 10 peşin, 84 ay 0 faizle ev sahibi yapıyor.

İstanbul'un en çok değerlenen bölgesinde yükselen ‘Babacan Port Royal' ve Beylikdüzü E5 üzerinde inşa edilen ‘Babacan Premium'da geçerli olacak kampanyayla müşterilerinin beklentilerine cevap vermeye çalıştıklarını belirten Babacan Holding CEO'su Mehmet Babacan, “Konut sahibi olmayı kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yükselen faizler karşısında müşterilerimizin yükünü azaltmak, bütçelerini rahatlatmak için elimizi taşın altına sokup bir feda kampanyası başlattık ve faizleri sıfırladık. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın tam karşısında yer alan ‘Babacan Port Royal' ve Beylikdüzü E5 üzerinde inşa edilen ‘Babacan Premium' projelerimizdeki fiyat avantajına sıfır faiz avantajını da ekledik” şeklinde konuştu.

269.000 Liradan Başlayan Fiyatlarla

Benzersiz lokasyonu ve 269.000 liradan başlayan fiyatlarıyla tatil köyü konforunda yaşam fırsatı sunan ‘Babacan Premium' Beylikdüzü E5 üzerinde yükseliyor. 2018 Haziran ayında teslimine başlanacak proje, 1009 konuttan oluşan ve 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri ile residence, tower,terrace ve homeofficeden meydana geliyor.

Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan ‘Babacan Port Royal' toplam 5 blokta 814 daire ve 37 adet ticari üniteden meydana geliyor. Projede alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. 279.000 liradan başlayan fiyatlarla şehrin merkezinde yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alana komşu konumlanan projede yürüyüş, dinlenme ve eğlenme alanları ile süs havuzları da bulunuyor.