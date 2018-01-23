Kordon İstanbul’da 84 ay vade farksız taksit

Ege Yapı, 820 milyon TL yatırımla Levent ve Maslak’ın yanı başında inşa ettiği ömre bedel projesi Kordon İstanbul’dan “84 Ay, Sıfır Faiz (0)” fırsatıyla ayrıcalıklarla dolu bir yaşamın kapılarını açıyor.

Ege Yapı, Levent ve Maslak'ın yanı başında inşa ettiği ve 2019 yılı sonunda teslimlerini gerçekleştireceği Kordon İstanbul'dan 84 ay Sıfır (0) faiz fırsatıyla ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

Emlak Konut GYO'nun başlattığı ev yeni bir ev sahibi olmak isteyenler için içerisinde ciddi bir fırsat barındıran kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, şunları söyledi: “İstanbul'un merkezinde, Levent ve Maslak'ın yanı başındaki Kordon İstanbul projemizde adeta zamana meydan okuyan bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında 84 ay Sıfır (0) Faiz fırsatıyla ev sahibi yapıyoruz. Kampanya ile örneğin 300 bin TL banka kredisi kullanacak bir yatırımcı, 84 ay boyunca aylık 5 bin 600 TL ödeme yapacakken, şimdi sadece 3 bin 500 TL ödeyerek 84 ay sonunda toplamda 170 bin TL'lik bir avantaj yakalamış olacak. Hem projemizde sunduğumuz yaşam hem de kampanya avantaj ile ev almanın tam zamanı diyoruz.”

Levent ve Maslak'ın yanı başında, TEM'e 2 dakika, Havaray ve metroya yürüme mesafesinde, suyun kıyısındaki ömre bedel proje Kordon İstanbul, rengârenk peyzaj alanları, göletleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, benzersiz bir dinlenme ve keyif alanı sunuyor.

Doğayla iç içe yürüyüş yapabileceğiniz yollarının yanı sıra zen, renk ve aromatik bahçelerden, yemyeşil çimlerdeki yoga alanlarına, gölet manzaralı gazebolardan açık hava sinemasına, şömineli oturma alanlarına kadar pek çok ayrıcalığın yer aldığı Kordon İstanbul'da açık hava spor alanlarının yanı sıra sauna, buhar banyosu, hamam, fitness, pilates alanı ve kapalı yüzme havuzu da yer alıyor.

Toplam 10 bloktan oluşan ve 1+0'dan 4+1'e kadar bahçeli veya teraslı olmak üzere farklı seçeneklerde 559 konutun yanı sıra 55 mağazanın yer alacağı Kordon İstanbul'da evlerin büyüklükleri 41 metrekare ile 226 metrekare arası değişiyor. Toplam 820 milyon TL yatırımla inşa edilen Kordon İstanbul, 2019 yılı sonunda teslim edilecek.