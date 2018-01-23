Piyalepaşa İstanbul’da yılın ilk kampanyası

Polat'ın Beyoğlu’nda hayata geçirdiği Piyalepaşa İstanbul’da sıfır faizli yılın ilk kampanyası başladı.

Türkiye'nin en köklü markalarından Polat, özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa İstanbul'da 2018 yılının ilk kampanyasının startını verdi.

İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nun yaşayan yatırımı Piyalepaşa İstanbul'dan ev almak isteyenler, bu hayallerine 31 Mart'a kadar geçerli olacak %35 peşin kalan 48 ay %0, 60 ay % 0.20, 72 ay % 0. 35, 84 ay % 0.45, 96 ay % 0.50, 108 ay % 0.57 ve 120 ay % 0.60 faizli cazip ödeme seçenekleri ile ulaşabilecek.

Beyoğlu'nun ruhunu yansıtıyor

1+0'dan 4+1'e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidansın yanı sıra ofis, otel ve Alışveriş Sokağı'nın (AVS) yer aldığı Piyalepaşa İstanbul'un ilk etabı haziran ayında sakinleriyle buluşuyor.

Ulaşım açısından merkezi bir konumda bulunan Piyalepaşa İstanbul, Beyoğlu İstiklal Caddesi, Karaköy, Kabataş, Nişantaşı ve Beşiktaş gibi şehrin cazibe merkezlerine sadece birkaç dakika mesafede yer alıyor. İçinde ulaşım imkânı da bulunan proje, D-100 karayolu ve çevreyolu bağlantılarına, Dolmabahçe ve Kâğıthane tünellerine, Çağlayan Adliyesi ve hastanelere yakın konumuyla da ön plana çıkıyor.

120 mağazalı Alışveriş Sokağı

Mimarisi ve konsepti ile Nişantaşı ve Beyoğlu'nu anımsatan, 550 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğindeki 2 katlı Alışveriş Sokağı'nda (AVS) mağazaların yanı sıra 9 salonlu sinema kompleksi, zengin fastfood noktaları ile farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler bulunuyor. 3.900 araçlık 4 katlı otopark alanı bulunan Piyalepaşa İstanbul'da daire sahipleri ve ziyaretçiler arabalarını rahatlıkla park edip, dolaşabilecekler.