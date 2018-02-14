Netanyahu’ya rüşvetten yeniden soruşturma talebi

İsrail polisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, iş adamlarından rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle yeniden soruşturulmasını istedi.

İsrail kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail polisinin İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu'nun iş adamlarından rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle yeniden soruşturulmasını talep ettiği bildirildi.

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Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 19 Ocak’ta iş adamlarından rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle resmi konutunda 6. kez sorguya alınmıştı. Ayrıca Netanyahu’nun iş adamı Milchan’a ABD vizesi almasına da yardım ettiği de iddia edilmişti. İHA