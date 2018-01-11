10. devir, ikramiye uçuyor! 11 Ocak Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu! İşte MPİ çekiliş sonucu sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 11.01.2018 tarihli 534. hafta çekilişi düzenlendi ve kazandıran numaralar duyuruldu. Bu hafta Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan olmadı ve 10. devir gerçekleşti. Gelecek hafta Süper Loto ikramiyesinin 35 milyona yaklaşması bekleniyor. İşte MPİ çeklişi sonucu sorgulama ve kazandıran altı rakam...

Devreden ikramiyenin 27 milyon olması ile birlikte Süper Loto sonuçları sorgulaması da arttı. Büyüyen ikramiyeyi duyanlar kuponları doldurdu ve Süper Loto çekiliş saatini beklemeye başladı. Saat 21.15’te canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştilen Milli Piyango oyunlarının en çok kazandıran oyununu 534. hafta çekilişi MPİ Ankara Balgat binasında gerçekleştirildi. Bir kez daha devreden Süper Loto’da umutlar haftaya kaldı. Sonuçlara ulaşmak isteyenler haberimizden kazandıran numaraları öğrenebilir.

11 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde: 4, 23, 27, 36, 51, 54

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.

Süper Loto'da tarihinin en büyük ikramiyesi 12 Mart 2009'da 49 milyon 817 bin 807 lira olmuştu. Rekor haftasında 6 bilen İstanbul Beylikdüzü ve Bursa Nilüfer'deki iki talihli yaklaşık 25 milyon liralık ikramiyenin sahibi olmuştu.