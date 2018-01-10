Şans Topu sonuçları: 3’e bölündü, 2’si Pasinler’e! 10 Ocak Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonucu

Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre ikramiye 3'e bölündü! 865. çekiliş düzenlene Şans Topu oyununda bu hafta büyük ikramiye 775 bin 712 lira. MPİ 10 Ocak MPİ Şans Topu sonuçları canlı yayında ve noter huzurnda belirlendi. İki farklı küreden çekilen altı kazandıran numara haberimizde. İşte 10.01.2018 Şans Topu çekiliş sonucu...

21.15’te gerçekleştirilen canlı yayın ile Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarfından açıklandı. Peki bu hafat büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? Heyecanla kuponları başında bekleyen vatandaşlar 10 Ocak Şans Topu sonuçlarının açıklanması ile soluğu Google’da aldı. Diğer sayısal oyunlardan farkı olarak ‘+' rakamı olan oyunda çoklu çekiliş işaretlenerek aynı kupon 4 hafta üst üste oynanabilir. Artı rakam dışında bir numarayı daha doğru bilenler ikramiye kazanıyor. Şansını deneyen vatandaşlarımız haberimizin içeriğinden Şans Topu sonuçlarını öğrenebilir ve haftanın şanslı rakamlarını bulabilir. İşte Şans Topu sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar…

Şans Topu sonuçlarına göre bu hafta ikramiye 3’e bölündü. Erzurum Pasinler’den kuponunu yatıran iki kişi ile, İzmir Konak’tan kuponunu yatıran bir kişi 258 bin lira kazandı. İki kuponunda çok büyük bir bir ilçe olmayan Pasinler’de iki kupona ikramiye çıkması aynı kuponu iki kişi mi yatırdı veya aynı kişi aynı kuponu iki kez mi oynadı sorularını akıllara getirdi. İşte Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye dağılımı….

ŞANS TOPU SONUÇLARI 10 OCAK 2018

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları' araması yapmaya başladı. 10 Ocak Çarşamba akşamı MPİ tarafından düzenlenen oyunda kazandıran numaralar belli oldu. İşte 865. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları…

9, 12, 16, 19, 26, +9

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu her Çarşamba günü MPİ tarafından saat 21.15'te çekiliyor. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 747 bin TL belirledi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 5+1 Şans Topu oyununda kazandıran numaralar açıklandı. İnternetten sonuçları aratan vatandaşlar için iki farklı küreden çekilen şanslı altı (5+1) topun numaraları haberimizde…

11, 15, 20, 21, 26 +2

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



