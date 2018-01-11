Süper Loto sonuçları: 11 Ocak Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonucu 27 milyon lira devretti!

Milli Piyango İdaresi 11 Ocak Süper Loto sonuçlarını açıkladı. Süper Loto çekiliş sonucunda bu hafta da kazanan olmadı ve 27 milyon liralık dev ikramiye devretti. Süper Loto bileti alan vatandaşlar 11 Ocak MPİ Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte 11.01.2018 MPİ Süper Loto çekiliş sonucu...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. MPİ canlı yayında haftanın şanslı rakamlarını açıkladı. 11 Ocak çekilişi büyüyen ikramiye nedeni ile hızla arttı ve 27 milyon 315 bin lira oldu. Her hafta perşembe akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan oyunda haftanın şanslı numaraları ve ikramiye dağılımı belli oldu. Ancak bu hafta kazanan olmadı. İşte MPİ 11.01.2018 çekiliş sonucu…

Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta da kazanan olmadı. 10. deviri gerçekleşen Süper Loto’da umutlar haftaya kaldı. 18 Ocak çekilişinde ikramiyenin 30 milyonu aşması bekleniyor. 1'den 54'e kadar sıralı olarak dizilmiş toplar ile noter huzurunda bir küreden çekilişi yapılarak kazandıran numaralar belirlenir. Süper Loto oyununda kolon bedeli 2 liradır. Bir kuponda toplam 8 kolon oynanabilir. Süper Loto sonuçlarına göre devreden ikramiyeyi kazanan olmadı.10. devir gerçekleşti, ve umutlar haftaya kaldı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 OCAK 2018

MPİ Ankara Balgat Binası’nda yapılan canlı yayın ile Süper Loto çekiliş gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Devirli ikramiye sahibini buldu mu? İşte 6 rakamı da doğru tahmin etmesi en zor MPİ oyunu Süper Loto 534. hafta kazandıran numaralar;

Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde: 4, 23, 27, 36, 51, 54

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 4 Ocak 2018 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde:

3, 15, 20, 30, 40, 52

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir..

Heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları canlı yayında belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez oyunu Süper Loto'da kazandıran numaralar yapılan canlı çekilişle açıklandı.

Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi canlı yayını ile belli oldu. Kazanma şansı en düşük olan oyun MPİ Süper Loto 28 Eylül çekiliş sonuçları bir küreden altı şanslı rakamın çekilmesi ile belirlendi. Devreden ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için kuponları başında sonuçları sorgulamak isteyenler internetten araştırmalara başladı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.