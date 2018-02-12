12. kattan düşen kardeşini kurtardı

Adana'da bir kişi, inşaatın 12. katından düşen kardeşini kollarını açarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, bir asansör firmasında çalışan Ali Faraşoğlu (24) ile kardeşi Yunus Emre Faraşoğlu (20) Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir inşaatın asansörlerini yapmak için çalışmalara başladı.

Yunus Emre Faraşoğlu, 12. kata çıkarken, Ali Faraşoğlu da asansörün malzemelerini vince koyup yukarı gönderdi. Malzemeler 12. kata geldiğinde Yunus Emre Faraşoğlu almak isterken dengesini kaybedip aşağı düştü. Ali Faraşoğlu kardeşinin yere çakılmaması için kollarını açıp beklemeye başladı. Bir süre sonra Yunus Emre Faraşoğlu, ağabeyinin üzerine düştü. Ağır yaralanan Yunus Emre ve ağabeyi işçilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yunus Emre Faraşoğlu Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ali Faraşoğlu ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ali Faraşoğlu’nun iki ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı, bugün de hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Yunus Emre Faraşoğlu’nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği, hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi.