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12 milyon TL değerinde esrar ele geçirildi

Zehir tacirlerine Çanakkale'de büyük bir darbe indirildi. Saroz Körfezi sahilinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

22:3817 Ocak 2018
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Zehir tacirlerine Çanakkale'de büyük bir darbe indirildi. Saroz Körfezi sahilinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbar doğrultusunda Gelibolu İlçesi Saroz Körfezi’nde operasyon düzenledi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Operasyonda, deniz yoluyla yurt dışından getirildiği tahmin edilen ve Türkiye´de piyasa sürülmek istenen 51 valiz içinde piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.

Foto: DHA

Foto: DHA

Operasyon sırasında jandamayı görüp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. DHA

Son güncelleme: 23:3617.01.2018
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