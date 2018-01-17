12 milyon TL değerinde esrar ele geçirildi

Zehir tacirlerine Çanakkale'de büyük bir darbe indirildi. Saroz Körfezi sahilinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan, 1.7 ton esrar ele geçirildi.