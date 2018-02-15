14 öğrenci hastanelik oldu!

Aksaray’da öğrenci yurdunda kalan 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bulunan Güzelyurt Yatılı Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Akşam yemeğinde mantar sote, pilav ve çorba yiyen öğrenciler, gece yarısı mide bulantısı ve kusma şikayetiyle yurt idaresine başvurdu.

Bunun üzerine yurt idaresi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 30 kişilik kız öğrenci yurdundaki öğrencilerden 14'ü gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrenci yurdundaki yemeklerin yurttaki özel aşçılar tarafından yapıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA