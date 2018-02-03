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150 yıllık 2 tarihi konak alevlere teslim oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç katlı iki tarihi konak çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

03:293 Şubat 2018
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150 yıllık 2 tarihi konak alevlere teslim oldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç katlı iki tarihi konak çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Akçasu Mahallesi Kaçak Sokak’ta Kasım Uğur’a ait yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen 3 katlı konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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İçersinde kiracı olarak kalan Kaçak Camii imamı Abdi Ulu'nun oturduğu konağın bacasından çıkan yangında alevler bir anda tüm binayı sardı.

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Komşuların ihbarı sonucu imam Ulu ve ailesi kendisini güçlükle dışarı atarken, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Hızla yayılan alevler bu sırada bitişikteki Muhammet Yalçın’a ait 3 katlı tarihi eve de sıçradı. Yaklaşık 1,5 saat sonra yangın söndürülürken, her iki konakta kullanılamaz hale geldi.

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Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer ile ilçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

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Ürkmezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada ” İlk belirlemelere göre yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor. Can kaybı olmaması sevindirici. Safranbolu’nun bir değerinin daha gitmesi ise üzücü” dedi.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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