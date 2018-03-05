19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Malatya'da iki gurup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile Mert A. (19) yanında bulunan bıçakla Abdulsamet Akçan’ı (19) bıçaklayarak yaraladı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralan Akçan çevredekilerin ihbarı üzerine olay gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Akçan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Abdulsamet Akçan’ın kavgada bıçaklanarak yaralandığı bilgisi üzerine ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Akçan’ın cenazesi aileye bilgi verilmeden hastane ön tarafına gelen cenaze nakil aracı ile Malatya Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Daha sonra Akçan’ın ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Akçan’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Mert A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İHA