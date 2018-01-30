2 kişinin yaşamını yitirdiği roketli saldırı kamerada

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve isabet ettiği camide 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan roketli saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, 24 Ocak günü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen, Suriyeli Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir’in hayatını kaybettiği tarihi Çalık Camii’ne isabet eden roketin patladığı görülüyor. Güvenlik kamerası kaydında, ayrıca akşam namazı kılınırken, kubbesine düşen roketin patlamasıyla caminin alev aldığı görülüyor. (DHA)