2017’den akılda kalanlar…

Türkiye'de 2017 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. İşte magazin dünyasından, ekonomi dünyasına, bir daha yaşanmasını dilediğimiz terör saldırılarından, mağduriyetlere kadar 2017'de akılda kalanlar...

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