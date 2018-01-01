2017’den akılda kalanlar…

Türkiye'de 2017 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. İşte magazin dünyasından, ekonomi dünyasına, bir daha yaşanmasını dilediğimiz terör saldırılarından, mağduriyetlere kadar 2017'de akılda kalanlar...
Türkiye'de 2017 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti. İşte magazin dünyasından, ekonomi dünyasına, bir daha yaşanmasını dilediğimiz terör saldırılarından, mağduriyetlere kadar 2017'de akılda kalanlar...
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