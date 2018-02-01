Hac kura sonuçları açıklandı! Diyanet hac kura sorgulama ekranı, tıkla öğren!

Hac kura sonuçları erişime açıldı! Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayı kutsal topraklara gidip gidemeyeceğini öğrenebilecek. Hac kura sonuçlarını TC kimlik numaranız ile öğrenebilirsiniz. Hac kayıtları ne zaman yapılacak? İşte 2018 yılı hac kura sonuçları sorgulama ekranı...

Beklenen an geldi hac kura sonuçları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura sonuçları sorgulama ekranını erişime açtı.

Kutsal topraklara gitmek isteyenler TC kimlik numaraları ile hac kura sonuçlarına erişebiliyor. 2 milyon 120 bin 967 hacı adayı arasında çekilen kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. İşte hac ibadetini yerine getirmeye hak kazanan vatandaşlar için hac kuraları sonuçları sorgulama ekranı…

DİYANET 2018 HAC KURALARI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bu kutsal yolculuğa katılma imkânına kavuşunca kalbi coşan kardeşimizin sevinci ve heyecanı Allah katında ne kadar değerli ise bu imkâna bu yıl kavuşamadığı için üzülen, kardeşimizin hüznü de Allah indinde o kadar değerli ve kıymetlidir” dedi.

Hac kuraları çekilirken büyük bir coşku, farklı bir heyecan ve tatlı bir hüzün yaşandığını ifade eden Başkan Erbaş, bu heyecan, coşku ve hüzün Ülkemizin 81 iline, tüm ilçe, kasaba ve köylerine dalga dalga yayıldığını söyledi.

İslam fıkhına göre, her müminin hac ibadetine talip olmak için müracaat etmesi ve niyetini ortaya koymasının önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, yıllar yılı müracaat ettiği halde bu imkâna kavuşamadan vefat eden ya da güç ve takatten düşen kimselerin sorumlu olmayacağını ifade etti. Başkan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin hac “sadece oraya imkân ve yol bulabilenler için farz kılınmıştır” diye buyurduğunu hatırlatarak, “Bu imkân bulanamadığında yapılacak bir şey yoktur. Din işleri Yüksek Kurulumuzun da bu yönde açıklamaları vardır” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Diyanet olarak Hac organizasyonuna çok büyük önem verdiklerini söyleyerek şunları söyledi:

“Başkanlığımız, hacı adaylarının huzurla ibadetlerini yerine getirmesi, karşılaşılan meşakkatlerin hafifletilmesi ve hacılarımızın ibadetin manevi hazzını yaşamaları için büyük gayret göstermektedir. Devletimizle beraber daha fazla hacı adayını hacca götürebilmek için azami gayret gösteriyoruz. Gönlümüzden geçen kutsal beldelere gidebilmek müracaat eden herkese bu imkânı sunabilmektir. Ancak, şu anda bütün dünyada on milyonlarca Müslüman hac etmek üzere talepte bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi Hac ibadetinin yapılacağı mekân sınırlı olduğundan en fazla 2 milyon kişi hac ibadetini yapabilmektedir bir yılda. Bu sayı aşıldığı zaman facialara neden olabilmektedir. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır.”

“80 BİN KİŞİ HAC İBADETİ İÇİN KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK”

“Başkanlığımızın, hacı adaylarını belirlemede uyguladığı kura sistemi, konu ile ilgili bu zamana kadar tespit edilen ve adaleti en iyi sağlayan uygulamadır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diyen Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl şimdiye kadar hacca gitmek için müracaat eden 2 milyon 120 bin 967 vatandaşımız için kura çekilecektir. Kurada ismi çıkan 80.000 hacı adayımız kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Hac ve Umre Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmalarını titizlikle sürdürecek ve hiç kimsenin hakkı zayi olmayacaktır. Bizim için asıl olan hacı adaylarımıza hak ettiği hizmeti sunabilmek ve başka bir ülkede milletimizin ve devletimizin onuruna uygun bir temsili gerçekleştirebilmektir. Bunun için azami gayret gösteriyoruz.”

Kura sonucunda ismi çıkmayan hacı adaylarının umutlarını, heyecanlarını kaybetmeden yeni kuralarını beklemelerini tavsiye eden Başkan Erbaş, “Hacı adayının sorumluluğu müracaatı yapması, niyetini ortaya koyması ve sistem içerisinde gideceği zamanı beklemesidir. Biraz sonra kura çekildiğinde, ismi çıkan kardeşlerimizin sevinci ile ismi çıkmayan kardeşlerimizin hüznünü Allah katında bir olduğunu tekrar ediyorum. Çıkmayan kardeşlerimiz karamsarlığa düşmesinler, ümitsizlik mümine yakışmaz. Hele isyan ve aşırı tepki hiç yakışmaz. Allah korusun hac ibadetine niyet ve müracaat ederek kazandığımız büyük sevap ve değeri kaybederiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, “Çekilen kuranın hakkımızda hayırlara vesile olmasını Yüce Allahtan niyaz ediyorum” duasıyla çekilişi başlattı.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “oda tercihli” ve “otel tercihli” hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acenta ayrımını gidilmedi.

Kura sonuçları, saat 21.00’den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının http://hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr/kurasonuc/ internet sitesinden yayımlanıyor.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Kurada ‘Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat – 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katıldı.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek.

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur’a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Aşağıdaki linkten saat 21.00'dan itibaren hac kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.