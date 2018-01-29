31 Ocak 2018 ay tutulması: İlk tam ay tutulması saat kaçta görülecek?

Tam ay tutulması ne zaman? sorusu astrolojiyi takip edenler ve ilgili olanların merak ettiği soruların başında geliyor. Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? 2018’de kaç tane ay tutulması var? İşte ay turulması hakkında merak edilenler...

Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya’nın kuzeyinden gözlenebilecek olan Tam Ay Tutulması, Türkiye’den izlenebilecek mi? 2018'de kaç tane tutulma yaşanacak? İşte ayrıntılar…

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçtiği zaman meydana gelir. Bu durum sadece Ay, Dünya'nın Güneş'ten uzak tarafındaysa olur ve ay tutulması yalnızca dolunay varken ortaya çıkabilir. Ayrıca ay tutulması daha uzun sürer, tamamlanması birkaç saati bulur ve tam gerçekleştiğinde yarım saatten bir saati geçecek kadar sürebilir.

Bu yılki ilk tutulma olan günü tam ay tutulması, 31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya’nın kuzeyinden gözlenebilecek bu tutulma, genel zamana göre 10.49-16.10 arasında gerçekleşecek.

TÜRKİYE’DEN GÖRÜLEMEYECEK!

31 Ocak Çarşamba Günü yaşanacak tutulma Türkiye’den görülemeyecek.

Bu yılın ilk ay tutulması Aslan burcunda meydana gelecek. Tutulma ile birlikte her burcun yaşamında fark edilir değişiklikler olacak.

İŞTE AY TUTULMASININ EN’LERİ

Ortaklıklardan yana en şanslı burçlar Aslan ve Kova’lar olacak.

Maddi anlamda en şanslılar Yengeç ve Oğlak’lar

Aşkı en yoğun yaşayacak olan burçlar ise Koç ve Terazi

En keyifli ev hayatı için ise şanslı burç Akrep…

En çok gezen ve seyahat edecek burçlar ise İkizler ve Yay

En sağlıklı burçlardan en önemli iki tanesi de Başak ve Balık…

İş hayatının en başarılı olacak burç ile bitirelim. O burç Boğa.

BU YIL KAÇ TUTULMA YAŞAYACAĞIZ?

Bu yıl 3 güneş ve 2 ay tutulması olmak üzere toplam 5 tutulma yaşayacağız. Bu tutulmalardan sadece 27 Temmuz’daki tam Ay tutulması Türkiye’den görülebilecek, diğer tutulmalar ise genellikle kuzey ülkelerinden izlenebilecek.