3 ilde operasyon! 16 gözaltı

Afyonkarahisar merkezli operasyonda İstanbul ve Bursa’da dahil 10 farklı adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 16 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul ve Bursa İlinden temin ettikleri metamfetamin ve uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar'da piyasaya süren, içmek için yer temin eden ve ticaretini yapan şahıslar ile bu şahıslar ile irtibatlı oldukları belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı. İki aşamada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Afyonkarahisar'da 5, İstanbul'da 2 ve Bursa'da 3 olmak üzere toplamda 10 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Çok sayıda polisin görev aldığı operasyonlarda, 115,4 gr metamfetamin maddesi, 99,90 gr esrar, 3,53 gr skunk maddesi, 4,77 gr kokain, 14 adet exstasy hap, 4,36 gr Hint keneviri tohumu, 3,2 gr LSD maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 50 adet değişik çapta mermi ve 41 adet değişik türde uyuşturucu içme aparatı ile uyuşturucu madde satışından elde edilen bin 165 TL para ele geçirildi.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda toplamda 16 şahıs gözaltına alınırken bu şahıslardan 8'i işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltında 5 şüpheli şahsın işlemleri devam ederken, haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli şahsın ise arandıkları belirtildi. Gözaltındaki 5 şüpheli şahsın da işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretini yapmak' suçlaması ile adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. İHA