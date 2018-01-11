4 yaşındaki çocuk bu kazada hayatını kaybetti

Muğla'da otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybederken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Bulvarı'nda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Ruba Halil'e (4) S.S.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Halil, arkadan gelen M.B.'nin yönetimindeki otomobilin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu Dalaman Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı Ruba Halil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yaya geçidinden karşıya geçmek için yola çıktığı sırada aracın Ruba Halil'e çarptığı, çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuğun otomobilin altında kaldığı görülüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA