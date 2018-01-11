Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

4 yaşındaki çocuk bu kazada hayatını kaybetti

Muğla'da otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybederken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

23:0511 Ocak 2018
Haberler Gündem
4 yaşındaki çocuk bu kazada hayatını kaybetti
Muğla'da otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybederken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dalaman ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Bulvarı'nda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriye uyruklu Ruba Halil'e (4) S.S.'nin kullandığı otomobil çarptı.

 

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Halil, arkadan gelen M.B.'nin yönetimindeki otomobilin altında kaldı.

foto: dha

foto: İHA

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu Dalaman Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralı Ruba Halil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

foto: iha

foto: İHA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, yaya geçidinden karşıya geçmek için yola çıktığı sırada aracın Ruba Halil'e çarptığı, çarpmanın etkisi ile yola savrulan çocuğun otomobilin altında kaldığı görülüyor.

foto: iha

foto: ;İHA

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar